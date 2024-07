Preminula glumica (46) iz Mrak filma: 'Dirnula je mnoge živote'

Glumica Erica Ash, poznata po ulogama u serijama 'MADtv' i popularnom 'Mrak filmu 5', preminula je u 46. godini života. Vijest je potvrdila njena majka Diann Ash za Today.com.

Netflix’s ‘We Have a Ghost’ Premiere | Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com/PRES

- S dubokom tugom objavljujemo smrt naše voljene kćeri, sestre i prijateljice Erice Chantal Ash (1977.-2024.). Nakon duge i hrabre borbe s rakom, prešla je u mirnu tranziciju okružena svojim najmilijima - stoji u priopćenju.

- Erica je bila nevjerojatna žena i talentirana zabavljačica koja je dirnula nebrojene živote svojom britkom duhovitošću, humorom i istinskim žarom za životom - nastavila je i dodala:

- Sjećanje na nju vječno će živjeti u našim srcima.

Cirque du Soleil ‘CORETO’ Premiere | Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com

Glumica i komičarka rođena je 19. rujna 1977. godine, a osim po 'MADtv' i 'Mrak filmu 5', pamti je se i po ulogama u 'The Big Gay Sketch Show', 'Miss Me This Christmas', 'Outlaw Johnny Black', a među posljednjim ulogama joj je u Netflixovoj horor komediji 'We Have a Ghost'.

Od glumice se oprostila i američka glumica Tisha Campbell na svom Instagramu.

- Bože, nedostajat ćeš mi. Uz svu ružnoću koju donosi ovaj svijet, a ponekad i naša industrija, malo je među nama onih koji su svijetlo, a ti si to za mnoge - dodala je u opisu objave.