Preminula Margot Kidder, Lois Lane iz serijala o Supermanu

Glumica je preminula jučer u u svom domu u Livingstonu, obavijestili su javnost iz pogrebnog poduzeća u Montani, piše portal TMZ. Margot Kidder, koja je najpoznatija po ulozi novinarke Lois Lane u filmovima o 'Supermanu' s pokojnim Christopherom Reeveom, preminula je u 69. godini života, a još nije poznat uzrok smrti.

Kidder se godinama borila s bipolarnim poremećajem te je kada je zaključila kako je dovoljno slavna, počela pisati svoje memoare. No kompjuterski virus joj je izbrisao sve što je napisala pa je izgubila živce i počela se ponašati čudno. Zbog psihičkih problema paranoja je postala dio njezine svakodnevice i bila je čak uvjerena kako je bivši muž, pisac Thomac McGuane (78) s kojim je dobila kćer Maggie pokušava ubiti.

- Unajmio je nekoliko muškaraca koji me prate i ubit će me - rekla je Kidder 1996. novinarima kada je na četiri dana nestala iz svog doma. Kako bi ga u tome spriječila, žiletom je skratila kosu, obukla se kao skitnica i živjela na ulici, a htjela je spavati u skloništu za beskućnike no nije bilo mjesta.

Zbog toga su glumici platili smještaj u motelu gdje je u sobi prepriječila vrat policom iz ormara. Kidder je lutala gradom dok ju policija nije pronašla kak se skriva u grmlju u tuđem dvorištu.

- Rekla nam je kako je ostala tamo nekoliko dana, a pokazivala je očite znakove paranoje - ispričali su policajci. Glumica je završila u psihijatrijskoj bolnici i liječila se od manične depresije. Troškovi liječenja su ju doveli do bankrota pri čemu je izgubila svoj dom u New Yorku.