Preminula je prva pobjednica Eurosonga, Švicarka Lys Assia

Švicarska pjevačica Lys Assia, prva pobjednica Velike nagrade Eurovizije 1956., preminula je u subotu u 94. godini života, objavljeno je na službenoj stranici tog međunarodnog glazbenog natjecanja. Pjevačica je, prema tadašnjem pravilu, izvodila dvije pjesme. Osim 'Refrain' na francuskom, pjevala je i Das alte Karussell' na njemačkom.

Foto: Eurosong.hr

Assia je odnijela pobjedu s pjesmom 'Refrain" i još uvijek je jedina Švicarka koja je pobijedila na Euroviziji, iako je Švicarska uzela naslov i 1988., ali ovaj puta zahvaljujući Kanađanki Celine Dion i njezinoj pjesmi 'Ne partez pas sans moi'.

We’re very sad to hear that Lys Assia - the Grande Dame of #Eurovision - has passed away. Our very first winner in 1956 and a huge supporter of the Contest ever since. The whole Eurovision family sends our condolences to Lys’ loved ones. https://t.co/15OE4arVAo @LysAssia pic.twitter.com/mOjoLw4l9G