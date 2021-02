Bila je jedna od prvih voditeljica, novinarki i urednica na Hrvatskoj televiziji koju je publika opisivala dvjema riječima - prava dama. Helga Vlahović umrla je 27. veljače 2012., samo dva mjeseca nakon što je posljednji, 33. put vodila izravni prijenos Novogodišnjega koncerta iz Beča. U tom trenutku već je pet godina bila u mirovini, ali je nastavila prenositi ovaj glazbeni događaj jer je u tome bila nezamjenjiva.

Tijekom godina sakupila je na stotine knjiga koje je nabavljala iz cijelog svijeta samo kako bi gledateljima mogla tijekom koncerta dati na tisuće informacija iz privatnog života slavnih skladatelja čije se kompozicije izvode na Novu godinu. Rođena je 28. siječnja 1945. godine u Zagrebu. Otac, rođeni Budimpeštanac, završio je glazbenu, a majka Bečanka glumačku akademiju. Zbog podrijetla Helga je u šali znala reći da je izdanak Austro-Ugarske Monarhije. Njemački jezik, uz hrvatski, bio joj je kao materinji, a s obzirom na to da je otac imao vlastiti trio, nastupao je ljeti na terasi Grand Hotela Toplice na Bledu gdje se okupljala tadašnja politička elita.

Mala Helga već tad je uz djecu stranih diplomata usvojila i prve riječi engleskog jezika, koji je usavršila tijekom školovanja.

- Moj život je bio uzbudljiv već u djetinjstvu. Ubrzo sam počela tečno govoriti engleski i njemački, jezike koje sam kasnije studirala, kao i povijest umjetnosti. Ali na moje usmjerenje utjecali su najviše profesori. Prije svega moja nastavnica Štefica Brezi koja mi je predavala hrvatski u višim razredima osnovne škole i koje više, nažalost, nema, ali će živjeti dokle god sam ja živa jer nas je učila standardni hrvatski jezik kakav se danas malo kad čuje. Engleski mi je u gimnaziji predavao profesor Baldo Šoljan koji nam je dao odlično predznanje - prisjetila se u jednom razgovoru.

Već u srednjoj školi Helga je zbog spoja ugodnoga glasa i pojave vodila sve školske priredbe. Ipak, tad nije ni sanjala da će joj voditeljski posao postati životni poziv.

- Zanimljivo, ali tad nisam imala tako tamni glas kao danas. Imala sam dobru dikciju, ali i tzv. skraćene zagrebačke slogove koje sam morala ispraviti. Audiciju na radiju omogućio mi je moj prijatelj, a u meni je talent prepoznao pokojni Jozo Vukelić, jedan od spikerskih doajena. Kad sam prošla audiciju, primio me tadašnji direktor Josip Šentija i odmah me pitao bih li ja na televiziju, koja me zapravo nije zanimala - često se prisjećala u intervjuima.

Nekoliko mjeseci pohađala je interne tečajeve za spikericu, sve dok nije svladala pravilan izgovor, a ubrzo nakon toga raspisana je i audicija za televiziju. Helga se pojavila pred komisijom u kojoj su sjedili čelni ljudi tadašnje RTV Zagreb - direktor Televizije Tomislav Golubović, direktor Radija Josip Šentija, generalni direktor Ivo Bojanić i direktor programa Marko Vojković. Unatoč silnoj tremi odradila je posao vrhunski:

- Dobila sam najveći kompliment. Rekli su da nitko prije mene nije imao takve rezultate na audiciji. Sjećam se da mi je Ivo Bojanić prišao i rekao: ‘Bravo, mala! Sad si prošla, a sad te čeka najteže, a to je da se održiš!’. Svejedno, odbila sam Televiziju jer se nisam osjećala spremnom, a tamo su već bile velike zvijezde poput Olivera Mlakara, Gordane Bonetti, Vlade Levaka, Stjepana Kardoša.

Oduvijek je bila perfekcionist koji od sebe zahtijeva maksimum. Tako je naučila već od početaka rada na radiju, a to je prenijela i na televiziju. Biti obrazovan i informiran dvije su osnovne karakteristike tadašnjih spikera i voditelja.

- U ovom poslu potrebno je 70 posto talenta i 30 posto rada - govorila je Vlahović.

Prvi put udala se za kolegu novinara i kasnije direktora prve mreže Hrvatskog radija Franca Peu kad joj je bilo 25. S njim je bila u braku devet godina i dobila kćer Renee, koja im se rodila 1977.

Drugi put udala se pet godine kasnije za uglednog neurokirurga Miljenka Brnobića i s njim 1982. dobila Karlu. Govorila je da je silno ponosna na obje kćeri jer su postale uspješne mlade žene. Miljenko je umro 1997., što je Helgu jako pogodilo i dugo se oporavljala od suprugove smrti.

Vodila je brojne festivale i u inozemstvu, a pamtit će se i da je Helga s Oliverom Mlakarom vodila i Eurosong u Zagrebu 1990. Nakon što 33 godine nije slavila Novu godinu jer se morala naspavati da bi mogla voditi prijenos Bečkog koncerta, Helga se radovala da će napokon iduće godine Novu dočekati s prijateljima i obitelji slaveći do jutra. Planirala je jednom u Egiptu ispod piramida gledati “Aidu”. Nažalost, prerana smrt spriječila ju je u njezinim planovima.