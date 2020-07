Preminula je Zdenka Heršak, kolege tuguju: 'Napustio nas je naš vječni vedri duh kazališta'

Pojavila se u više od 60 filmova i serija, a među njezinim najvažnijim ulogama su one u filmovima 'Kužiš stari moj', 'Seljačka buna 1573.', 'U raljama života', 'Ne daj se, Floki', 'Duga mračna noć'...

<p>Glumica <strong>Zdenka Heršak</strong>, dugogodišnja članica glumačkog ansambla kazališta Gavella, preminula je u petak u Zagrebu u 92. godini, potvrdili su iz zagrebačkog kazališta Gavella. </p><p>- Od početka je bila vedrim duhom Zagrebačkog dramskog kazališta, kasnijeg Gradskog dramskog kazališta 'Gavella', optimistična i znatiželjna, osoba velikog vitaliteta i energije, teatar i život shvaćala je kao igru u koju se ulazi otvorenog srca - ističu iz toga kazališta.</p><p>Zdenka Heršak rodila se u Zagrebu, 19. kolovoza 1928. godine. Odrasla je na zagrebačkoj Savici, u svom rodnom gradu završila je Zemaljsku glumačku školu, nakon čega je dvije godine bila članica studija Jadran filma.</p><p>Kratko je bila u dubrovačkom kazalištu te je nastupala kao balerina u Hrvatskom narodnom kazalištu, a kad je <strong>Branko Gavella </strong>osnovao teatar u Frankopanskoj, pridružuje se njegovom ansamblu, čijom članicom ostaje sve do odlaska u mirovinu, podsjećajući iz kazališta Gavelle.</p><p>Zdenka Heršak u teatru u Frankopanskoj igrala je u nizu predstava, od samoga njegova osnutka. Prva među njima je "O miševima i ljudima" Steinbecka i Škiljana, iz 1954., a do 1991. i Čehovljevog "Galeba" u režiji Petra Večerak,, Zdenka Heršak na toj je pozornici glumila u 50-ak naslova.</p><p>Neke od nezaobilaznih predstava u kojima je igrala su Držićev i Škiljanov "Dundo Maroje" iz 1955., gdje je kao Laura na pozornicu tijekom osam godina igranja izašla 130 puta, zatim legendarno Krležino i Radojevićevo "Kraljevo", od 1970. do 1982. odigrano 173 puta; ili pak von Horváthove "Priče iz Bečke šume" u Spaićevojh režiji, koje su zabilježile više od stotinu izvedaba; a pamti ju se i kao Kobilu u "Balkonu" J. Geneta, Babakinu u "Ivanovu" A. P. Čehova, Bessie Burgess u predstavi "Plug i zvijezde", po S. O'Caseyu, Mary u "Spašenima" E. Bonda, Mariolu u "Gle, kako dan lijepo počinje" Z. Bajsića, Majoricu Beregi "U pozadini" M. Feldmana... Nastupala je i u drugim kazalištima u Zagrebu, te u Rijeci, Šibeniku, Dubrovniku..., podsjećaju iz kazališta Gavella.</p><p>Pojavila se u više od 60 filmova i serija, a među njezinim najvažnijim ulogama su one u filmovima "Kužiš stari moj", "Seljačka buna 1573.", "Događaj", "Hoću živjeti", "U raljama života", "Ne daj se, Floki", "Leo i Brigita", "Duga mračna noć" te serije "Naše malo misto", "Nepokoreni grad", "Smogovci", "Putovanje u Vučjak", "Bitange i princeze". </p><p>Osim izuzetne glumačke karijere, Zdenka je Heršak je objavila desetak knjiga.</p>