Pjevačica Sarah Harding iz grupe 'Girls Aloud' preminula je u 39. godini, potvrdila je njezina majka, piše BBC. Imala je rak dojke, a tu vijest podijelila je s javnosti u kolovozu prošle godine. Shrvana majka Marie je opisala svoju kćer kao predivnu, sjajnu zvijezdu.

Objavila je crno-bijelu fotografiju kćeri pa poručila:

- Teška srca vam javljam vijest da je danas moja predivna kćer Sarah preminula. Mnogi od vas znaju da se borila s rakom i to jako sve do zadnjeg dana. Otišla je mirno jutros. Željela bih zahvaliti svima na lijepim riječima podrške protekle godine. To je puno značilo Sarah i davalo joj je snagu. I znam da ne bi voljela da je se pamti po tome kako se borila protiv ove užasne bolesti, bila je sjajna zvijezda i nadam se da ćete je se takve sjećati - napisala je mama pjevačice.

Početkom godine, u memoarima 'Hear Me Out' koji su objavljeni u Timesu, Harding je napisala:

- U prosincu mi je doktor rekao da će mi taj Božić vjerojatno biti i zadnji. Nastojat ću živjeti i uživati u svakoj sekundi svog života, koliko god to bilo.

2002. je postala popularna nakon što je prošla audiciju za ITV reality seriju 'Popstars: The Rivals', a na kraju je pozvana da bude članica ženske grupe Girls Aloud.