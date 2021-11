Filmska producentica i suosnivačica produkcijske kuće 'Studio dim' Darija Kulenović Gudan preminula je u nedjelju u 49. godini u Zagrebu nakon višegodišnje borbe s teškom bolešću.

Rođena je u Sarajevu 1972., a sa svojom sarajevskom prijateljicom, kasnije poslovnom partnericom Marinom Andree Škop 1992. doselila je u Zagreb. Zajedno su radile više od trideset godina, a posljednjih 20 pod okriljem zajedničke produkcijske kuće Studio dim gdje je Darija Kulenović Gudan radila kao kreativna producentica.

Bila je jedna od najuspješnijih producentica svoje generacije, pomaknula je i proširila granice mogućnosti hrvatskog filma postavivši primjer kako bi suvremeni europski producenti/ce trebali poslovati - producirala je igrane kao i dokumentarne filmove, kratke i duge, za televiziju kao i komercijalne projekte te postavila na noge možda najkompleksniju koprodukciju u Hrvatskoj - film 'Moj dida je pao s Marsa'. U svom radnom vijeku imala je veliki raspon ambicija koji je rezultirao izuzetnim postignućima te je tako postala odličan uzor drugima.

- Uvijek se trudimo raditi projekte za gledatelje. To konkretno znači producirati emisije i filmove koje ljudi žele gledati. Kad radite film, uvijek je to rizik i neizvjesnost. Imate osjećaj da odgajate dijete. Proces dugo traje i svi akteri su jako brižni oko svakog postupka. Divno je kad naiđete na priču koju možete zamisliti kao film i zatim kad okupljate kreativce koji će podijeliti vašu viziju u stvaranju novog umjetničkog djela. Zahtjevan i nadasve uzbudljiv proces je uvjeriti investitore u vašu viziju, no ako vjerujete u projekt, sve se može - izjavila je u jednom od svojih posljednjih intervjua Darija Kulenović Gudan u povodu predstavljanja višestruko nagrađivanog filma 'Moj dida je pao s Marsa'.

Iza Darije Kulenović Gudan ostaje niz uspješno produciranih djela poput igranih filmova 'Aleksi' (2018.) Barbare Vekarić, 'Noćni brodovi' (2012.) Igora Mirkovića, dokumentarne serije 'Stambeno pitanje' (2016.) Silvane Menđušić, dramske serije 'Na terapiji' (2013.) Tomislava Rukavine i Marka Škopa, dokumentarac 'Sevdah' (2009.), serija za djecu 'Laboratorij na kraju svemira', 'REC-i' i 'Njama, Njam' te brojnih drugih.

Zbog preranog odlaska Darija nije dočekala skorašnju hrvatsku premijeru filma 'Nebesa' poznatog srpskog redatelja Srđana Dragojevića, na kojem je radila kao koproducentica.

Uz djela koja publika može vidjeti, iza Darije Kulenović Gudan ostaje i nasljeđe zalaganja za solidarnost među kolegama, niz mlađih filmaša koje je nesebično podržavala u njihovom razvoju i radovala se njihovom napredovanju i uspjesima, kao i uporno podsjećanje okoline na važnost brige za sva živa bića i poruka njezinim najbližima da su ljubav i uživanje u svim, pa i najmanjim i najnevidljivijim ljepotama života, najvažniji.

Informacija o pogrebu Darije Kulenović Gudan bit će objavljena naknadno.