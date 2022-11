Preminula spisateljica Julie iz filma 'Julie & Julia' u 49. godini

Julie Powell, spisateljica koja stoji iza hit bloga o hrani koji je doveo do filma 'Julie & Julia', preminula je u 49. godini. Imala je srčani zastoj, potvrdio je njezin suprug Eric za The New York Times.

Bila je poznata po svom blogu Julie/Julia Project. Kroz godinu je tamo dokumentirala svoje kuhanje služeći se receptima iz kuharice Mastering the Art of French Cooking Julije Child.

Željela je kroz blog proći kroz sva 524 recepta iz Childine kuharice iz 1961. godine. Na kraju je pretvoren u knjigu Julie & Julia: 365 dana, 524 recepta, 1 mala kuhinja u stanu. Knjiga je prodana u više od milijun primjeraka pod naslovom: Julie & Julia: My Year of Cooking Dangerously.

Film iz 2009. godine, u kojem su glumili Meryl Streep kao Julia Child, Stanley Tucci kao njezin suprug Paul i Amy Adams kao Powell lansirao je Childinu kuharicu na listu najprodavanijih knjiga.

Julie je iste te godine objavila i drugu knjigu, Cleaving: A Story of Marriage, Meat and Obsession. Ta joj je knjiga, nažalost, bila i posljednja.

