Preminula stara ljubav Clinta Eastwooda: Dobili su kćer, ali zbog nje nije htio ostaviti ženu

Clint Eastwood (93), navodno je skrhan smrću bivše ljubavnice Roxanne Tunis, koja je preminula u dobi od 93 godine. U vezi su bili čak 14 godina, zajedno imaju i kćer Kimber (59), a obitelj je u ponedjeljak objavila vijesti - Roxanne je preminula 23. srpnja.

- Majka mi je preminula nakon kratke bolesti...Voljela je slikati, crtati, pisati i putovati. Bila je odana kći, majka, baka, sestra i prijateljica, i duboko religiozna. Naši životi su se ovime zauvijek promijenili - ispričala je Kimber za RadarOnline.

Foto: imdb

Dodala je da je Clint bio uzrujan vijestima te im je uputio izraze sućuti: 'Jednako je tužan kao i ja'. Izvor je za RadarOnline dodao da je Roxanne bila jedna od 'Clintovih pravih ljubavi' i da su do kraja održavali zdravu vezu.

Par je započeo vezu 1964. dok je glumac još bio u braku s prvom suprugom, Maggie Johnson. Te se godine Roxanne našla u središtu skandala jer je na rodnom listu njezine kćeri objavljeno glumčevo puno ime, Clinton Eastwood Jr. Glumila je u više filmova 1960-ih, uključujući 'Take Her, She’s Mine’i ‘Breezy’ koje je Eastwood režirao, te u Clintonovoj akcijskoj komediji ‘Every Which Way But Loose’ 1978., a izvor je dodao da ga je jednostavno obožavala.

- Nikada nije bila impresionirana svim novcem i slavom. Sve što je ikada željela bilo je imati Clinta Eastwooda kao muškarca... bili su vrlo otvoreni u vezi s činjenicom da su ljubavnici. - ispričao je.

Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

Glumica i plesačica bila je u braku s Jackom Watsonom Scheckom Jr. od 1956. do 1984., afera im je trajala do 1973., a Clint, koji ima barem osmero djece, je od 1996., do 2014. bio u braku s Dinom Eastwood. Glumac je Roxanne navodno platio milijune 'za tišinu' tijekom veze, a kasnije je plaćao i alimentaciju za kćer.