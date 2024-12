Preminula zvijezda popularne TV serije 'Život na sjeveru'

Diane Delano (67), glumica koja je najpoznatija po svojoj ulozi u popularnoj seriji 'Život na sjeveru', preminula je nakon kratke bolesti, prenosi TMZ. Preminula je u svome domu u Los Angelesu, a službeni uzrok smrti još nije objavljen.

Foto: imdb/screenshot

Glumica je poznata po svojoj ulozi Barbare Semanski u 'Životu na sjeveru', koja je prikazivana u šest sezona na CBS-u, od 1990. do 1995., koja je bila popularna i kod nas. Serija govori o mladom liječniku iz New Yorka (Joelu Fleischmanu), kojemu je država Aljaska financirala studij medicine na prestižnom sveučilištu Columbia, ali pod uvjetom da nakon završenog studija i staža odradi četiri godine na Aljasci. Serija se bavi Joelovim zgodama i nezgodama u susretu s neobičnim stanovnicima tog mjesta na samom rubu aljaške divljine.

Foto: IMDb/screenshot

Delano je također glumila u filmu 'The Wicker Man' iz 2006. godine s Nicolasom Cageom trileru 'Miracle Mile', hororima 'Sleepwalkers' i 'Jeepers Creepers 2', trileru 'The River Wild' i crnoj komediji braće Coen 'The Ladykillers'.

Isto tako, posudila je glas za animirane serije poput Superman, Ben 10, Batman, ali se i okušala u sapunicama 'Days Of Our Lives' i imala ulogu u seriji 'Opća bolnica'.