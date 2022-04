Preminula zvijezda Seinfelda, glumica koja je dala glas u animiniranom filmu 'Toy Story'

Glumica Estelle Harris preminula je u subotu u 93. godini, što je njezina obitelj potvrdila. Estelle je bila najpoznatija po ulozi u humorističnoj seriji Seinfeld, u kojoj je imala ulogu Estelle Costanze.

- S najvećim žaljenjem i tugom objavljujemo da je Estelle Harris preminula večeras u 18:25. Njena dobrota, strast, osjećajnost, humor, empatija i ljubav bili su praktički bez premca, a užasno će nedostajati svima koji su je poznavali - rekao je njezin sin Glenn za Forbes.

Američka zvijezda svoje je posljednje dane provela u Palm Desertu u Kaliforniji, a preminula je prirodnom smrću.

Estelle je dala glas u računalno-animiranom filmu 'Priča o igračkama', pa su ju milijuni gledatelja diljem svijeta slušali kao gospođu Krumpiroslavu. Poznatije uloge odigrala je i u filmovima 'This Is My Life' (1992.), 'Out to Sea'(1997.) i 'The Odd Couple II' (1998.).

Harris se borila s karcinomom 2013., no uspjela ga je pobijediti te on nije utjecao na njezin kasniji život.

Glumica je bila u braku sa svojim pokojnim suprugom Sy Harrisom od 1953. Njezin suprug je preminuo 2021., a zajedno su imali troje djece Erica, Glenn i Taryn.

