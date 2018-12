Preminuo slavni tekstopisac, autor hita 'Girl from Ipanema'

Američki tekstopisac Norman Gimbel autor "The Girl From Ipanema" i "Killing Me Softly", dobitnik nekoliko Grammyja, umro je u 91. godini, objavila je američka organizacija za zaštitu glazbenih prava BMI.

Norman Gimbel umro je 19. prosinca u svome domu u Montecitu u Kalifoniji gdje je godinama živio, rekao je njegov sin Tony Gimbel za Hollywood Reporter.

Gimbel je dobio Academy Award za najbolju originalnu pjesmu s Davidom Shireom za "It Goes Like It Goes", koju je pjevala Jennifer Warnes za film "Norma Rae" 1979. godine.

S dugogodišnjim suradnikom Charlesom Foxom bio je 1973. nagrađen Grammyjem za 'Killing Me Softly' koja je proglašena najboljom pjesmom godine, a pjevala ju je Roberta Flack.

Ali ponajprije mu je engleski tekst "The Girl From Ipanema" za Astrud Gilberto i Stana Getza 1965. donio Grammyja za snimku godine, koja je postala jedna od najobrađivanijih pjesama svih vremena.