Preminuo bivši dečko princeze Beatrice: Borio se s ovisnošću

Preminuo je bivši dečko britanske princeze Beatrice, Paolo Liuzzo, piše The Sun. Pronađen je u hotelskoj sobi u Miamiju 7. veljače, no vijest o njegovoj smrti je tek sada izašla u javnost.

Kako otkrivaju izvori, uzrok smrti bio je povezan s drogom, a Liuzzo se već neko vrijeme borio s ovisnošću. Sahranjen je 16. veljače u Long Islandu.

- Istraga pokazuje da je riječ o smrti uzrokovanoj predoziranjem, no još je otvorena. Očevid je u tijeku - rekao je šef tamošnje policije Michael Vega.

PAOLO LIUZZO, BOYFRIEND OF PRINCESS BEATRICE, IN COURT ON A PROBATION CHARGE, WORCESTER, MASSACHUSETTS, AMERICA - 21 MAR 2006 | Foto: Profimedia

Prisjetimo se, princeza Beatrice i Paolo hodali su kada je njoj bilo 17 godina, a njemu 23. Njezina majka Sarah Ferguson podržavala je njihovu vezu unatoč razlici u godinama. Nakon njihovog prekida deset godina kasnije, Paolo se nikada nije skrasio.

- Volio je zabavu i kockanje. Počeo je koristiti mnoge lijekove, ali to je kasnije dovelo do kokaina i težih droga - otkrio je izvor za britanski medij.

Britain mourns Queen Elizabeth | Foto: POOL/REUTERS

Beatrice se, pak, 2020. vjenčala za talijanskog poduzetnika Eda Mapellija Mozzija, s kojim je godinu kasnije dobila kćer Siennu Elizabeth.