IMAO JE 47 GODINA

Preminuo Brad Arnold, pjevač grupe 3 Doors Down i autor velikog rock hita 'Kryptonite'

Piše Ivan Hruškovec,
Foto: RICK SCUTERI/REUTERS

Brad Arnold je u svibnju 2025. godine javno objavio da mu je dijagnosticiran karcinom bubrežnih stanica u četvrtom stadiju, koji je metastazirao na pluća

Brad Arnold, karizmatični frontmen američkog rock benda 3 Doors Down, preminuo je u subotu u 48. godini života. Vijest je potvrdio bend, navodeći da je Arnold preminuo mirno u snu, okružen suprugom Jennifer i obitelji, nakon hrabre borbe s rakom. Njegov odlazak ostavio je prazninu na svjetskoj rock sceni koju je desetljećima obogaćivao svojim prepoznatljivim glasom i emotivnim stihovima koji su dirnuli milijune.

Posljednja bitka

Arnold je u svibnju 2025. godine javno objavio da mu je dijagnosticiran karcinom bubrežnih stanica u četvrtom stadiju, koji je metastazirao na pluća. Zbog teške bolesti bend je bio prisiljen otkazati planiranu ljetnu turneju. Unatoč teškoj dijagnozi, Arnold je pokazao iznimnu snagu duha, oslanjajući se na svoju duboku vjeru. U video poruci obožavateljima tada je poručio da se ne boji.

​- Služimo svemogućem Bogu i on može nadvladati sve. Nemam straha. Iskreno, uopće se ne bojim - rekao je, zamolivši fanove da se mole za njega.

FILE PHOTO: Vocalist Arnold performs with "3 Doors Down" during the 2007 International CES in Las Vegas
Foto: STEVE MARCUS/REUTERS

Od školske klupe do svjetskih pozornica

Glazbena priča Brada Arnolda jedna je od onih koje inspiriraju. Kao suosnivač grupe 3 Doors Down, koju je s prijateljima pokrenuo 1996. u rodnom Escatawpi u Mississippiju, isprva je bio i pjevač i bubnjar. Njihov najveći hit, pjesmu "Kryptonite", napisao je sa samo 15 godina tijekom sata matematike, lupkajući ritam po školskom stolu. Ta je pjesma 2000. godine lansirala bend u zvjezdanu orbitu, a njihov debitantski album "The Better Life" prodan je u više od šest milijuna primjeraka. Uslijedili su hitovi poput rock balade "Here Without You" i energične "When I'm Gone", koji su zacementirali njihov status jednog od najpopularnijih post-grunge bendova 2000-ih.

Borba s ovisnošću, vjera i humanitarni rad

FILE PHOTO: Arnold of 3 Doors Down performs during Trump pre-inaugural rally at the Lincoln Memorial in Washington
Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

Osim po glazbi, Arnold je bio poznat i po iskrenosti s kojom je govorio o svojim osobnim borbama. Otvoreno je priznao dugogodišnju bitku s alkoholizmom, ističući kako mu je vjera pomogla da pronađe put do oporavka. U siječnju 2025. ponosno je izjavio da je već deset godina trijezan, opisujući to razdoblje kao najbolje godine svog života. Sa svojim bendom je 2004. osnovao i humanitarnu zakladu The Better Life Foundation, putem koje su pomagali djeci i zajednicama u potrebi.

"Brad je pomogao redefinirati mainstream rock glazbu, spajajući post-grunge zvuk s emocionalno izravnim tekstovima", stoji u priopćenju benda. "Oni koji su mu bili najbliži pamtit će ne samo njegov talent, već i njegovu toplinu, poniznost, vjeru i duboku ljubav prema obitelji i prijateljima."

Od Arnolda su se na društvenim mrežama oprostili brojni kolege glazbenici, uključujući Chrisa Daughtryja te članove bendova Creed, Alter Bridge i Black Stone Cherry, koji su ga opisali kao vrhunskog čovjeka i glazbenika koji će zauvijek nedostajati.

