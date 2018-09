Preminuo Burt Reynolds: Bio je glumačka legenda i zavodnik

Glumački velikan Burt Reynolds je danas preminuo u 82. godini života, prenosi Daily Mail. Glumac je navodno umro od posljedica srčanog udara. Njegovu je smrt potvrdio agent Todd Eisner. Reynolds se godinama borio s zdravstvenim problemima, a nedavno je pušten iz bolnice u Floridi u kojoj se nalazio zbog groznice i dehidracije. Zbog problema sa srcem, 2010. godine je imao tešku operaciju.

Burt Reynolds je bio seks simbol i slamatelj ženskih srdaca te prvi muškarac koji se gol slikao za Cosmopolitan. Reynolds je slavu stekao filmom "Deliverance", a uloge je ostvario i u filmovima "Hustle", "Smokey and the Bandit", "Starting Over"...

Uloga života u 'Oslobađanju'

Film Deliverance (Oslobađanje) iz 1972. donio mu je svjetsku slavu. Burt je navodno sve svoje opasne akcijske scene radio sam, bez kaskadera.

Umalo je fatalno nastradao u sceni u kojoj se u kanuu spušta niz vodopad.

Zaštitni znak - brkovi

Nakon filmske slave, uslijedila je i naslovnica Cosmopolitana koje se, 'pod stare dane', sramio. Taj broj Cosma iz 1972. se zbog njega prodao u 1,5 milijuna primjeraka.

- Prođe me jeza kad vidim tu fotografiju. Pomislim kakav ego manijak trebaš biti da napraviš tako nešto - rekao je kasnije Reynolds koji je bio poznat i po svojim crnim brkovima.

What former Cosmopolitan editor Helen Gurley Brown once said about Burt Reynolds' iconic naked bearskin rug photo: "He had been a movie star, now he was a celebrity." pic.twitter.com/k3P5bCwAb6 — Michael Blackmon (@blackmon) September 6, 2018

Za ulogu porno režisera Jacka Hornera u "Boogie Nights" iz 1997. godine, bio je nominiran za Oscara u kategoriji sporedne muške uloge, koji nije osvojio, ali je osvojio Zlatni globus.

Jedan od najružnijih razvoda

Burt se 'zabavljao' s najljepšim ženama svijeta. Iza njega su veze s Farah Fawcett, Goldie Hawn, Sally Field, Dinah Shore... Dva puta je bio u braku. S prvom suprugom Judy Carne bio je u braku 1963.-1964., a s glumicom Loni Anderson od 1988. do 1993. godine. Prekid s Loni je bio jedan od najružnijih u holivudskoj povijesti. On je nju optužio da ga je varala, a ona njega da ju je fizički zlostavljao.

Neposredno prije smrti, Burt je bio na filmskom setu s kolegama Bradom Pittom, Leonardom DiCaprijem i Margot Robbie snimajući film "Once Upon a Time in Hollywood" redatelja Quentina Tarantina.

Pola stoljeća 'razuzdanog' života ostavilo je posljedica na njegovo zdravlje. U posljednje vrijeme se kretao isključivo uz pomoć štapa.

