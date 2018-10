Strastveni Charles Aznavour: Bio je kralj francuske šansone

Francuski šansonjer armenskog podrijetla Charles Aznavour preminuo je danas u 95. godini, rekao je pjevačev glasnogovornik za Guardian.

Tijekom bogate karijere, koja je trajala više od sedam desetljeća, objavio je 1400 pjesama, a u svijetu je prodao više od 180 milijuna ploča i snimio čak 91 album.

Otkrila ga je Edith Piaf

Pjevač je dijete armenskih roditelja. Rodio se u Parizu 1924. godine kao Shanhour Vaghinag Aznavour, ali je kasnije promijenio ime. Od škole je odustao već kao devetogodišnjak jer je bio siguran da se želi baviti umjetnošću. Šansu mu je prva ponudila legendarna Edith Piaf, koja ga je, kad je čula kako pjeva, pozvala da nastupa prije nje na jednom koncertu.

Foto: dpa/DPA/PIXSELL

U suradnji s Pierrom Rocheom napisao je prve pjesme četrdesetih godina. Pratio je Eith Piaf na turneji po Americi 1947. godine. Uslijedila je njegova velika turneja po Europi, a nastupi u Olympiji i Moulin rougu u Parizu ga dižu u zvijezde. Počeli su ga uspoređivali s legendarnim Frankom Sinatrom.

Foto: Rolf Vennenbernd/DPA/PIXSELL

Lingvistički nadaren

Aznavour je pjevao na pet jezika, a najčešće na francuskom i španjolskom. Svojim neobičnim glasom i strašću te spajanjem jazza sa šansonom, osvajao je publiku diljem svijeta. Prošle godine je dobio i holivudsku zvijezdu na stazi slavnih u Los Angelesu. CNN ga je 1998. godine proglasio zabavljačem stoljeća.

Foto: Kersten/DPA/PIXSELL

Tri žene, brojne ljubavnice i tisuću pjesama

Njegove dvije pjesme na engleskom jeziku koje su postale veliki hitovi su 'She', koju su obrađivali veliki glazbenici poput Bryjana Ferryja i Elvisa Costella, i koje je bila uvodna pjesma u film 'Ja u ljubav vjerujem' i balada 'The Old Fashioned Way' koju je pjevao i Fred Astaire i Shirley Bassey.

Foto: dpa/DPA/PIXSELL

U privatnom životu Aznavour je bio veliki zavodnik i imao je brojne ljubavnice. Tri puta se ženio, a mnogi su ga povezivali i s Edith Piaf.

- Da sam se oženio s Edith, uništili bismo jedno drugo. Previše krokodila u istoj bari. Nisam htio ni da ljudi govore da sam se oženio zbog novaca. Htio sam stvoriti svoje ime, svoje novce i svoje pjesme - govorio je Charles, piše Daily Mail. O drugim ljubavnicama nije htio pričati, a rekao je da je bio najzaljubljeniji u svoj posao.

Foto: Horst Ossinger/DPA/PIXSELL

