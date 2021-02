Hilton Valentine, gitarist benda The Animals, preminuo je u 78. godini, javlja CNN. Diskografska kuća benda potvrdila je u priopćenju objavljenom na Twitteru kako je preminuo u petak u jutro.

- Valentine je bio gitaristički pionir koji je svojim sviranjem postavio temelje rock&rolla za nadolazeća desetljeća - napisali su i izrazili sućut obitelji.

Hilton je bio najpoznatiji po svojem hitu iz 1964. 'The House Of Rising Sun'. Godine 1963. s pjevačem Ericom Burdonom, basistom Chasom Chandlerom, orguljašem Alanom Priceom i bubnjarem Johnom Steelom osnovao je The Animals s kojim je napravio brojne hitove.

Bend je napustio 1966. nakon čega je svirao na još nekoliko povratničkih koncerata. Od Hiltona se na društvenim mrežama oprostio njegov kolega Burdon.

- Nisi samo svirao, već si sviranje i živio. Srce mi je slomljeno zbog vijesti o Hiltonovoj smrti - napisao je. The Animals su svoj zadnji album objavili 1983. godine, a bend je 1994. dobio zasluženo mjesto u muzeju 'Rock and Roll Hall of Fame'.