Preminuo glumac Fred Willard: Nasmijavao nas do samog kraja

Zvijezda komedije Fred Willard preminuo je u 87. godini, piše People. Nesretnu vijest potvrdila je njegova kći Hope.

- Moj otac preminuo je sinoć u dobi od 86 godina. Kretao se, radio i činio nas sretnima do samog kraja. Voljeli smo ga jako - rekla je Hope.

Fred je preminuo svega dvije godine nakon što mu je umrla supruga Mary u 72. godini. Bili su u braku od 1968. godine i imali su jednu kćer.

Fred je glumio u mnogim filmovima i serijama. U 'Modernoj obitelji' utjelovio je Franka, a pojavio se u 14 epizoda. Glumio je u komediji 'Moćni vjetar', 'Najljepši pas na izložbi', a najpoznatiji je po ulozi u mockumentarnom filmu 'Ovo je Spinal Tap' iz 1984.

