<p>Dobitnik Oscara, filmski producent <strong>Ronald Schwary</strong>, preminuo je prije nekoliko dana u 77. godini. Najpoznatiji je po drami iz 1980. 'Obični ljudi' u kojoj su glumili<strong> Timothy Hutton</strong> (59), <strong>Donald Sutherland</strong> (84) i mnogi drugi. Vijest o smrti obznanili su javnosti njegovi sinovi <strong>Neil</strong> i <strong>Brian</strong>. </p><p>- Proteklih godina borio se jako da bi bio najbolji što može biti, neprestano se šalio i smijao bez obzira na to koliko je težak dan bio. Njegov zanos i dalje je bio tu unatoč svim kušnjama i nevoljama kroz koje je prolazio zbog svoje bolesti - istaknuli su sinovi. </p><p>Ronald je otišao iz filmske industrije 2015. godine nakon što je saznao da ima rijetki neurološki poremećaj. Ipak, prije nego što je završio svoju karijeru, pomogao je da brojni filmovi 'ožive'.</p><p>Osim 'Običnih ljudi' radio je i na 'Vojnikovoj priči', drami 'Bez pakosti' te 'Mirisu žene'. Nakon što mu je uručen kipić za film 'Obični ljudi', producent je izjavio: </p><p>- Kad je prije četiri i pol godine Robert Redford pročitao roman, bio je uvjeren kako bi to mogao biti vrlo poseban film. To njegovo uvjerenje, zajedno sa njegovim redateljskim umijećem, bila nam je svima inspiracija - istaknuo je. </p><p>Svojedobno je u intervjuu ispričao da voli raditi filmove koji ljude natjeraju na razmišljanje. </p><p>- Volim stvarati one filmove zbog kojih ljudi misle. Nakon što izađeš iz kina o mojim filmovima zaista možeš pričati - rekao je. </p><p>Radio je i na filmu 'Upoznajte Joea Blacka' iz 1998. u kojem je glumio <strong>Brad Pitt </strong>(56). Karijeru je započeo 1976. kad je bio pomoćni producent na filmu 'Shadow of the Hawk'. Bio je u nekoliko navrata i ispred kamere, ali više mu se sviđalo iza. </p><p> </p>