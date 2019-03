Preminuo je jedan od najboljih bubnjara u povijesti Hal Blaine

Legendarni bubnjar Hal Blaine, koji je svirao s Beach Boysima, preminuo je u ponedjeljak u 91. godini. Nesretnu vijest objavili su njegovi bližnji na službenoj Facebook stranici.

- Obitelj cijeni vašu podršku i molitve koje se šire diljem svijeta te vas moli za privatnost u dobu velike žalosti. Daljnji detalji neće biti objavljeni - piše u objavi.

Foto: Twitter

Blaine, pravog imena Harold Simon Belsky', bio je jedan od najboljih bubnjara, a svirao je s mnogim poznatim bendovima. S Beach Boysima svirao je na pjesmama 'Pet Sounds' i 'Good Vibrations'. Pojavio se u pjesmi 'Be My Baby' ženske grupe The Ronettes te u 'Mrs. Robinson' Simona i Garfunkela.

Bio je član skupine elitnih glazbenika 'The Wrecking Crewa' iz Los Angelesa, a 2000. postao je član 'Hall of Famea'. Svirao je na više od 35 tisuća pjesama.

I’m so sad, I don’t know what to say. Hal Blaine was such a great musician and friend that I can’t put it into words. Hal taught me a lot, and he had so much to do with our success - he was the greatest drummer ever. We also laughed an awful lot. Love, Brian pic.twitter.com/vLOX3RIKc6