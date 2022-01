Pamtit ćemo ga po hitovima 'I’d Do Anything for Love' i 'Two Out of Three Ain’t Bad'. Njegov album 'Meat Loaf's Bat Out of Hell' je među 35 najprodavanijih albuma u povijesti SAD-a. Umro je u 75. godini

Legendarni pjevač i dobitnik Grammyja Meat Loaf, rođen kao Marvin Lee Aday, preminuo je u četvrtak navečer u 75. godini. - Srce nam je slomljeno jer moramo objaviti da je neusporedivi Meat Loaf večeras preminuo uz svoju suprugu Deboru. Kćeri Pearl i Amanda te bliski prijatelji bili su s njim u posljednja 24 sata... - stoji u objavi na njegovoj službenoj Facebook stranici. - Znamo koliko je značio mnogima od vas i uistinu cijenimo svu ljubav i podršku dok prolazimo kroz ovo vrijeme tuge zbog gubitka tako inspirativnog umjetnika i prekrasnog muškarca. Zahvaljujemo vam na razumijevanju naše potrebe za privatnošću u ovom trenutku. Od njegovog srca do vaših duša... nemojte se nikada prestati 'ljuljati!' - piše u nastavku objave. Pjevača će mnogi pamtiti oo hitovima 'I’d Do Anything for Love' i 'Two Out of Three Ain’t Bad'. Njegov album 'Meat Loaf's Bat Out of Hell', koji je napisao Jim Steinman, je među 35 najprodavanijih albuma u povijesti SAD-a, prodavši se u 14 milijuna primjeraka.