Preminuo je Ron Koslow, tvorac kultne serije 'Ljepotica i zvijer'

Ron Koslow, proslavljeni televizijski pisac i producent koji stoji iza hita 'Ljepotica i zvijer', preminuo je u 82. godini života. Obožavatelji i kolege opraštaju se od čovjeka čija su djela ostavila dubok trag na brojnim generacijama gledatelja.

Koslow je preminuo 7. listopada u svom domu, a tužnu vijest medijima je potvrdila njegova obitelj. Službeni uzrok smrti još uvijek nije poznat javnosti, ali informacija o njegovom odlasku rastužila je brojne zaljubljenike u televizijsku fantastiku. Njegova nevjerojatna sposobnost pričanja priča postavila je visoke standarde u industriji zabave.

Njegovo najpoznatije djelo ostaje suvremena reimaginacija bajke o Ljepotici i zvijeri iz 1987. godine, u kojoj su glavne uloge tumačili Linda Hamilton i Ron Perlman. Radnju ove romantične priče smjestio je u čarobni podzemni svijet duboko ispod ulica New Yorka. Serija se uspješno emitirala tri sezone i brzo je prikupila iznimno odanu publiku.

Za svoj izvanredan rad na seriji autor je primio tri nominacije za prestižnu nagradu Emmy. Gledatelji i kritičari posebno pamte njegovu nominaciju za izvanredno pisanje u dramskoj seriji iz 1988. godine. Njegova vizija pokazala se dovoljno snažnom da inspirira i popularnu novu verziju serije iz 2012. godine, u kojoj su zaigrali Kristin Kreuk i Jay Ryan.

Foto: IMDB

Zanimljivo je da Koslow nije svoj put započeo izravno u industriji zabave, iako je ranije pohađao Sveučilište u Kaliforniji, Berkeley i filmsku školu UCLA. Umjesto toga, prvo je stekao diplomu pravnog fakulteta na Sveučilištu Loyola. Čak je postao i član kalifornijske odvjetničke komore prije nego što je napravio veliki zaokret prema televizijskoj karijeri.

Njegov raskošni talent brzo je došao do izražaja kroz različite uspješne filmske projekte. Napisao je scenarij za film Spasilac iz 1976. godine u kojem glumi Sam Elliott, a stoji i iza filma Prvorođeni iz 1984. godine s Teri Garr i Peterom Wellerom. Gledatelji ga pamte i po scenariju za film U noć iz 1985. godine, koji je okupio velike zvijezde poput Jeffa Goldbluma i Michelle Pfeiffer.

Početkom devedesetih autor je razvio i dramsku seriju Moj život i vrijeme. Ovaj projekt emitirao se u šest epizoda tijekom 1991. godine, čime je dodatno potvrdio svoju svestranost u kreiranju televizijskog sadržaja.

Čim se vijest o njegovoj smrti proširila, društvene mreže preplavili su dirljivi izrazi sućuti. Mnogi su se prisjetili kako su uz njegove serije odrastali te s obitelji provodili najljepše večeri ispred malih ekrana.

*uz korištenje AI-ja

