Preminuo je sin skladatelja Andrewa Lloyda Webbera: 'Svi smo na okupu i potpuno očajni'

Skladatelj Andrew Lloyd Webber (74) objavio je vijest kako je njegov najstariji sin Nicholas Webber preminuo u 44. godini od raka želuca.

- Shrvan sam što moram objaviti da je moj voljeni stariji sin Nick umro prije nekoliko sati u bolnici Basingstoke. Cijela njegova obitelj je na okupu i svi smo potpuno očajni - napisao je Andrew na Twitteru.

Malo prije tog, Andrew je objavio da će propustiti premijeru svog novog mjuzikla 'Bad Cinderella' kako bi se brinuo o njemu.

- Potpuno sam slomljen što moram reći da je moj najstariji sin Nick kritično bolestan. Kao što to moji prijatelji i obitelj znaju, borio se s rakom želuca posljednjih 18 mjeseci i Nick je sada hospitaliziran - rekao je Andrew.

Podsjetimo, Nicholasa je Andrew dobio s bivšom suprugom Sarah Hugill. Dugi niz godina išao je očevim skladateljskim stopama, te je snimao glazbu za seriju ‘Love, Lies and Records' i film 'The Last Bus'.

Također, bio je nominiran za Grammya nakon što je 2021. snimao za 'Cinderellu'. Izbacio je Lloyd iz svog prezimena kako bi ga se ocjenjivalo po vlastitim zaslugama, a ne na temelju svog oca.

Foto: Suzan Moore/PRESS ASSOCIATION

