Preminuo je splitski chef Veljko Lipšanović: U njegovim je jelima uživao i glumac Pierce Brosnan

U ponedjeljak je preminuo splitski chef Veljko Lipšanović, imao je samo 44 godine, piše Slobodna Dalmacija.

Lipšanović se nekada bavio boksom. Nakon nekoliko mjeseci treniranja postao je juniorski prvak Hrvatske, ušao u juniorsku reprezentaciju te krenuo osvajati medalje i nizati dobre rezultate, što je poslije nastavio i kao senior. No rukavice, ring te odličja na sportskim turnirima odlučio je zamijeniti kulinarskim natjecanjima.

- S boksom sam počeo u klubu Split kao 15-godišnjak, a prije sam probao mnoge borilačke sportove, no nijedan me nije tako privukao. No životne prilike, a to je prije svega bilo da je trebalo zaraditi za obitelj, uvjetovale su da napustim aktivno bavljenje boksom jer u ona vremena u tome nije bilo novca nego samo ljubav prema sportu. Odlučio sam profesionalno se posvetiti kuharstvu, što sam, uostalom, i završio u srednjoj školi, a i privlačilo me od malih nogu - pričao nam je ranije chef Veljko.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Svojim jelima uspio je osvojiti i holivudsku legendu Piercea Brosnana dok je boravio na Visu u pauzama snimanja drugog nastavka filma 'Mamma Mia'.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Počeo je kao pomoćni kuhar u nekad kultnoj splitskoj konobi Pazi skalina!, a onda tvrdoglav i uporan odvažio se preuzeti kuhinju turističkog jedrenjaka i kuhati za 20 putnika, na koji je stigao s knjigom recepata prerano preminule dalmatinske kuharske legende Nikice Gamulina Game.

- Kad sam krenuo profesionalno, osvojila me i kreativna kuhinja Hrvoja Zirojevića, koju sam i učio od njega u udruzi Šefova kuhinja mediteranskih i europskih regija u Splitu, a nešto sam pokupio i od Brace Sanjina kratko radeći u restoranu Kadena, gdje je on šef kuhinje. To su ljudi koji neprestano istražuju i inspiriraju tako da i sam kreneš razvijati svoje ideje i tražiti neki svoj put. Moje kuhanje danas traži svježe domaće namirnice, pravilno doziranje začina, spajanje tradicionalnog s modernim, ali i veliku žlicu ljubavi - govorio je.

Mladi kuhar iza sebe je ostavio sina i kćer.

- Bio je dobar kuhar, još bolji otac. Splitska kulinarska scena je sinoć puno izgubila - rekli su njegovi prijatelji za Dalmatinski portal.

