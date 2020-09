Preminuo je suosnivač grupe 'Kool & the Gang' Ronald Bell

Bell je veći dio života posvetio pisanju pjesama i produkciji za 'Kool & the Gang'. U vrijeme kad je preminuo, radio je na nizu projekata. Ronald je zaslužan za tekstove hitova kao što je 'Celebration' iz 1980.

<p>Preminuo je skladatelj, pjevač i tekstopisac <strong>Ronald Khalis Bell</strong>, suosnivač grupe 'Kool & the Gang', piše <a href="https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54098501" target="_blank">BBC</a>. Imao je 68 godina. Uzrok smrti još se ne zna.</p><p>Pjevač je umro u svom domu na Djevičanskim otocima, a nesretnu vijest potvrdila je njegova supruga i agentica <strong>Tia Sinclair Bell</strong>.</p><p>Bell je veći dio života posvetio pisanju pjesama i produkciji za 'Kool & the Gang'. U vrijeme kad je preminuo, Bell je radio na nizu projekata. Radio je i na 'Kool TV', seriji animiranih kratkih filmova na temu karijere benda. </p><p>Ronald je zaslužan za tekstove hitova kao što su 'Celebration' iz 1980. te 'Cherish' iz 1985. Upravo 'Celebration' je jedna od najpopularnijih pjesama za proslave svih vremena. S bratom Robertom osnovao je bend u kojem su bili Dennis Thomason, Robert Mickens, Charles Smith, George Brown i Ricky West. </p><p>Ronald je bio pokretačka snaga benda 'Kool & the Gang'. Skladao je, aranžirao, producirao i nastupao s grupom. Kontinuirano su nastupali dulje od bilo koje R&B; grupe u povijesti. Osvojili su dva Grammyja te su bili na turneji s Van Halenom.</p>