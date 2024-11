Preminuo je Tony Todd, zvijezda horor filma Candyman: 'Jedan je od rijetki, nedostajat će mi...'

Poznati američki glumac Tony Todd (69), najpoznatiji po ulogama u kultnim hororima poput Candyman i serijalu Final Destination, preminuo je u srijedu, 6. studenoga, u svom domu u Kaliforniji. U zrok smrti još uvijek nije poznat, piše ABC7.

Todd je bio prepoznatljivo lice horor žanra, s impresivnim opusom od više od 100 filmskih i televizijskih uloga. Osim kao ikonični Candyman, ljubitelji horora pamte ga i kao Williama Bludwortha, misterioznog lika iz serijala Final Destination. Njegova je karijera uključivala i druge poznate uloge u klasicima horora poput Night of the Living Dead i The Crow.

Virginia Madsen, koja je uz Tonyja Todda glumila u originalnom filmu Candyman, podijelila je dirljivu poruku u čast preminulog kolege i prijatelja.

- Zahvaljujući Bernardu Roseu, doista smo stvorili gotičku romansu. Zato film živi. Nježna duša s dubokim poznavanjem umjetnosti. Uživao je s obožavateljima i nikad nije bio sramežljiv kad su obožavatelji prilazili i željeli fotografije. Jedan od rijetkih koji je bio otvoren javnosti. Jako će mi nedostajat - napisala je.