Preminuo je u 47. godini: HRT se prisjetio novinara i urednika posebnom snimkom iz 1999.

Prije 14 godina preminuo je Joško Martinović, novinar i urednik kojeg se mnogi sjećaju po emisijama kao što su 'Zlatna ribica' i 'Globalno sijelo'. Rođen je 23. rujna, a tom prilikom se HRT prisjetio svog pokojnog kolege. Na društvenim mrežama objavili su snimku iz arhive na kojoj je Martinović najavio prilog u emisiji 'Zlatna ribica' 1999. godine.

Martinović je tada ispričao vic.

Foto: Igor Kralj/HISTORY I/C

- Pošao Ante kod prijatelja Stipe, kada vidi da je u njegovom dvorištu preko noći izrastao pravi teniski raskošni šator. On malo zaviri unutra i vidi Stipu kako igra tenis s Martinom Hingis. Pita Stipu: 'Pa što je to?'. 'Ma ništa, dolje u potoku ima jedna zlatna ribica koja ispunjava želje'. Potrči Ante i nije čuo Stipu kako mu kaže: 'Pazi, malo je gluha!'

- Dođe Ante do potoka, ulovi ribu, riba kaže da zaželi želju. Ante kaže da želi puno novaca. Međutim za sekundu se nađe u pravom stadu ovaca... Sav ljut, on se vraća prijatelju da reklamira uslugu od ribice. Kaže mu da to nije htio, a prijatelj mu odgovara: 'A što ti misliš da sam ja poželio vrhunski tenis?'

Martinović je preminuo u 47. godini u zagrebačkoj bolnici Rebro 2010. godine. Sedam godina borio se s melanomom.