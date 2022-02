Osnivač bendova Foreigner i King Crimson, Ian McDonald, preminuo je u 75. godini, a tužna vijest je stigla od njegove obitelji. McDonald, koji je bio suosnivač dviju rock grupa, preminuo je mirno okružen svojim najmilijima u srijedu nakon borbe s rakom, rekao je njegov agent.

Engleski glazbenik, rođen u Osterleyju u zapadnom Londonu 1946. godine, osnovao je 1969. godine progresivni rock bend King Crimson.

Njegovo sviranje klavijature i saksofona bilo je u središtu iznimno utjecajnog debitantskog albuma benda 'In the Court of the Crimson King', kojeg je časopis Rolling Stone nazvao 'velikim praskom prog rocka'. Nakon niza hitova i dva studijska albuma, uključujući 'In the Court of the Crimson King' koji je dosegao peto mjesto britanske ljestvice albuma, McDonald je napustio bend.

- Duboko sam tužan što vam mogu reći da je moj otac jučer preminuo od raka. Bio je nevjerojatno hrabar i nikada nije izgubio ljubaznost ili smisao za humor čak ni kada je bilo teško - napisao je njegov sin Max u objavi na Facebooku.

- Moj je otac bio briljantan, intuitivan glazbenik, nježne duše i divan tata. Živjet će zauvijek kroz svoju prekrasnu glazbu i ljubav svojih obožavatelja. Hvala svima - dodao je Max.

Trailer za novi dokumentarac o bendu objavljen je prošlog tjedna. U njemu se McDonald ispričao suosnivaču Robertu Frippu što je napustio bend.