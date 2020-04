Preminuo pjevač Bill Withers, autor hita 'Ain't No Sunshine'

Bill Withers, američki soul pjevač, koji je napisao i otpjevao hitove poput 'Lean on Me', 'Ain’t No Sunshine' i 'Lovely Day', preminuo je u 82. godini zbog srčanih problema, potvrdili su članovi njegove obitelji, piše The Guardian.

Foto: YouTube/Screenshot

- Slomljeni smo zbog gubitka našeg voljenog supruga i oca. Spajao je ljude. Živio je mirnim i povučenim načinom života u krugu svoje obitelji i prijatelja, ali njegova glazba zauvijek pripada cijelom svijetu. U ovim teškim trenucima, nadamo se da će njegova glazba pružiti utjehu njegovim obožavateljima - izjavila je obitelj preminulog.

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

Tri puta je osvojio nagradu Grammy, a u jeku pandemije korona virusa brojni zdravstveni djelatnici, kao i umjetnici radili su obrade njegove pjesme 'Lean On Me' i isticali kako im ona pomaže u ovim teškim vremenima. U pjesmi 'Lovely Day' glazbenik pjeva o lijepoj ženi, a na kraju pjesme Withers drži ton punih 20 sekundi, što je rekord za bilo koju pjesmu na američkoj top ljestvici. Ovaj se klasik smatra nenadmašnim, a neki obožavatelji su uvjereni kako upravo ta pjesma tjera ružno vrijeme.

Foto: PIXSELL

Njegove pjesme su se koristile i u filmovima kao što je 'The Hangover,' '28 Days,' 'American Beauty,' 'Jerry Maguire,' 'Crooklyn,' 'Flight,' 'Beauty Shop,' 'The Secret Life of Pets', 'Flight' i mnogi drugi.

- Nisam virtuoz, ali sam napisao pjesme s kojima su se ljudi mogli poistovjetiti. Mislim da nije loše ovo što sam postigao s obzirom na to da dolazim iz Zapadne Virginije - izjavio je Withers za Rolling Stone 2015. godine.