Redatelj i legendarni glumac Sidney Poitier preminuo je u 94. godini, piše New York Post. Vijest o njegovoj smrti objavio je Ministar vanjskih poslova, Fred Mitchell, a uzrok još nije službeno potvrđen.

Poitier se preselio u New York kada je imao samo 16 godina nakon što je nekoliko godina s roditeljima živio na Bahamima. Radio je kao domar u American Negro Theateru u zamjenu za sate glume. Ubrzo je naučio sve što je trebao i počeo glumiti u predstavama nekoliko godina dok nije dobio svoju prvu filmsku ulogu u 'Bez izlaza'.

Svoju prvu nominaciju za Oscara ostvario je 1959. za film 'Bijeg u lancima'. Ta je nominacija bila nevjerojatno značajna jer je Poitier ujedno bio prvi Afroamerikanac nominiran za kategoriju najboljeg glumca. Ta mu je uloga donijela Golden Globe nagradu, kao i BAFTA nagradu.

Ipak, njegov uspjeh nije stao samo na nominaciji. Glumac je 1963. glumio u filmskom hitu 'Ljiljani u polju'. Iduće godine je postao prvi Afroamerikanac koji je osvojio Oscara za najboljeg glumca.

Glumio je u filmovima poput 'Iz ljubavi prema Ivy', 'Bijeg iz raja', 'Šakal', 'Gospodinu s ljubavlju', 'Uhode', 'Smrtonosna potjera', 'Crna Karavana', 'Bijeg u lancima', 'Rub grada', 'Bez izlaza' i brojnim drugima.

Režirao je filmove 'Buck and the Preacher', 'A Warm December', 'Let's Do It Again', 'Hanky Panky', 'Fast Forward', 'Ghost Dad', 'Uptown Saturday Night', 'A Piece of the Action' i 'Stir Crazy'.

Legendarni glumac obilježio je mnoge generacije, a jedan od simpatičnijih trenutaka je upravo bila prva epizoda prve sezone Mučkih. U njoj su se glavni likovi odlučili našaliti na račun prezimena velikog glumca.