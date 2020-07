Preminuo redatelj Alan Parker

Dobio je sedam nagrada Bafta, ali Oscar mu je pomaknuo, iako je dvaput bio nominiran za najboljeg redatelja. Karijeru je započeo režiranjem reklama

<p>Poznati britanski redatelj <strong>Sir Alan Parker,</strong> koji stoji iza filmova 'Bugsy Malone', 'Ponoćni ekspres', 'Evita', preminuo je u 77. godini, piše <a href="https://www.theguardian.com/film/2020/jul/31/alan-parker-director-of-midnight-express-and-bugsy-malone-dies-aged-76?CMP=fb_gu&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1596211146" target="_blank">The Guardian</a>. Preminuo je nakon duge bolesti, javila je obitelj.</p><p>Parkera pamte po brojnim filmovima, kao što su 'Anđelin prah', 'Mississippi u plamenu', 'The Commitments' i 'Ptičica'. Utemeljitelj je udruge 'Directors Guild of Great Britain', koja okuplja redatelje svih medija, od filma, televizije, do radija i kazališta. Bio je i na čelu Britanskog filmskog vijeća.</p><p>Karijeru je započeo režiranjem reklama, a potom je prešao na filmove te je 2002. godine dobio počasnu titulu viteza. </p><p>Dobio je sedam nagrada Bafta, ali Oscar mu je pomaknuo, iako je dvaput bio nominiran za najboljeg redatelja.</p>