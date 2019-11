Slavni televizijski kuhar umro iznenada: Proslavile ga frizure

Slavni kuhar Gary Rhodes iznenada je preminuo u utorak navečer u Dubaiju u 60. godini, javlja The Sun. Gary se na televiziji proslavio neuobičajenom frizurom.

- Obitelj Rhodes je duboko tužna što mora objaviti da nas je napustio voljeni suprug, otac i brat Gary Rhodes. Preminuo je uz suprugu Jennie pored sebe. Obitelj se svima zahvaljuje i molimo za privatnost u ovim teškim vremenima - rekla je obitelj.

Gary je u više televizijskih emisija pokazivao svoje kulinarsko umijeće, a najviše se proslavio s 'MasterChefom', i 'Hell's Kitchen'. Također, napisao je nekoliko knjiga poput 'Rhodes Around Britain', 'New British Classics', 'Keeping It Simple', 'Time to Eat' i mnoge druge.

- Svima je njegova smrt iznenađenje. Radio je, vježbao i do posljednjeg trena uživao u životu. Bio je sretan i život mu je bio dobar - rekao je Garyjev prijatelj.

Bio je veliki fan britanske kuhinje i često ju je pripremao, a dobio je i pet Michelinovih zvijezda. Nastupao je i u plesnoj emisiji 'Strictly Come Dancing', ali je već u početku ispao iz natjecanja nakon što su članovi žirija nisu imali riječi hvale za njegovo plesanje.

