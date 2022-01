Glumila je u brojnim serijama i filmovima no, uloga Peggy Bundy u jednoj od najpopularnijih serija 'Bračne vode' donijela joj je svjetsku slavu. Naime, radi se o američkoj glumici Katey Sagal (68) koja je kroz godine života toliko promijenila imidž da je neki obožavatelji ne prepoznaju kada prođe ulicom.

Katey, koju mnogi pamte po crvenoj periki koju je nosila u 'Bračnim vodama', danas ima tamnu i ravnu kosu. Na društvenim mrežama vrlo je aktivna te s pratiteljima često podijeli vlastite fotke, među kojima su neke i s novih snimanja.

Kultna serija 'Bračne vode', koja je obilježila njezin život, emitirana je od 1987. do 1997. godine. Nakon toga, obožavatelji su Katey, između ostalog, mogli pratiti i u serijama 'Sinovi anarhije', 'The Conners' i 'Buntovnici'.

Za legendarnu ulogu Peggy Bundy glumica je čak tri puta bila nominirana za prestižni Zlatni globus te dva puta za Američku komičarsku nagradu.

Teška životna priča

Kada je imala samo 21 godinu, Katey je izgubila majku. Preminula je od posljedica srčanog udara, a za života je radila kao producentica. Osim Katey, iza sebe je ostavila i dvije mlađe blizanke o kojima je glumica morala preuzeti brigu jer im je otac poginuo na snimanju filma 'Treći svjetski rat'.

Katey je u jednom trenutku ušla u pakao ovisnosti o alkoholu i raznim drogama. Tek 1986. godine uspjela se izvući iz depresije kada se i prijavila u kliniku za odvikavanje. Starim porocima nikada se nije vraćala.

Ljubavni život

Početkom 70-ih glumica je bila u ljubavnoj vezi s frontmenom grupe 'Kiss' Geneom Simmonsom, a nakon njega od 1977. do 1981. u braku s gitaristom Freddiem Beckmeierom. Nije imala sreće u ljubavi te se od glazbenika ubrzo rastala. No, 1933. godine ponovo se udala i to za bubnjara Jacka Whitea.

Nakon sedam godina braka rastala se i od bubnjara, a nedugo zatim, u 2004. godini, udala se za Kurta Slattera. Par je 2007. godine dobio kći Esme Louise, što je bila velika želja glumice.

Katey je tijekom života doživjela nekoliko spontanih pobačaja, a rodila je i mrtvorođenče. Zbog teških tragedija, ona i suprug odlučili su se na surogat-majku.