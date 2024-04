Prepoznajete li je? Karijeru je započela sa samo 10 godina...

Mladu pjevačicu Antoniju Doru Pleško trenutačno pratimo u emisiji 'Tvoje lice zvuči poznato', a mnogi je se sjećaju iz 'Supertalenta', u kojem je nastupila 2009. godine.

Svojom se najnovijom objavom na Instagramu prisjetila tih dana.

Zagreb: Polufinale tv showa Nove TV Supertalent | Foto: Luka Klun/PIXSELL

- Ponosna na tebe svaki dan mala - napisala je uz fotografiju iz natjecanja.

Antonija Dora je tada imala svega deset godina, a nazivali su je čudom od djeteta. Završila je na četvrtom mjestu, a nakon natjecanja je glumila u holivudskoj seriji.

Zagreb: Supertalenti plesna skupina Livi Kisses i Antonija Dora Pleško | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Karijera joj je nakon toga bila u usponu, sve dok se prije dvije godine nije povukla iz javnosti. Prije dolaska u 'Tvoje lice zvuči poznato', otkrila je i zašto.

- Nije me bilo zadnje dvije godine jer sam imala tragediju u obitelji. Prvo mi je umro stric, a on je uvijek bio tu za mene. I nekako kad je krenulo na bolje, izgubila sam tatu. Mislila sam da je to kraj, ali nije. Tata je uvijek govorio da bi baš ja trebala biti u 'Tvoje lice zvuči poznato' jer baš na njega imam dar za imitaciju i sigurna sam da su i on i stric sretni i ponosni i da me gledaju u svakom trenutku - otkrila je nedavno.