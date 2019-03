Previše trošila: Turski glumac ostavio 20 godina mlađu ženu

Turski glumac Özcan Deniz (46), koji je poznat po serijama 'Sudbina', 'Istanbulska nevjesta' i 'Crna ruža', prije nešto više od 11 mjeseci oženio je manekenku Feyzu Aktan (26), a prije prve godišnjice braka, par se razišao. Naime, Feyza je počela nekontrolirano trošiti novac pa joj je suprug zatvorio račune, oduzeo kartice i dao joj samo jednu koju može izravno kontrolirati, prenose prijatelji glumca.

Foto: Instagram

Njegov potez izuzetno je naljutio Aktan pa su se počeli ozbiljno svađati. Iako je glumac tvrdio da nije istina i da im je brak i dalje skladan, prije otprilike tri mjeseca preselio se u hotel.

Foto: Instagram

- Ona je jedva čekala da mu rodi dijete pa da se može ponašati kako želi. No on to ne može više trpjeti pa je odlučio iseliti se iz zajedničkog doma. Žao mi je što mu se ovo dogodilo jer već ima jedan razvod iza sebe. Nakon toga pomno je birao s kim će provesti ostatak života, ali čini se da je pogriješio - rekao je prijatelj glumca.

Foto: Instagram

Özcan ne želi novu vezu već samo skrbništvo nad njihovim 11-mjesečnim sinom Kuzeyjom te je zbog toga angažirao odvjetnički tim.

- Jedva sam čekao dobiti dijete. Imati potomka najveće je dostignuće. Moj mi je sin rješenje za sve tmurne dane i probleme. Jedva čekam da počne govoriti i trčkarati pa da budemo glavni u parku. On je sad smisao mog života - rekao je jednom prilikom Deniz.