'Pričaš o ljubavi na nivou ploda, a osuđuješ homoseksualce, gay paradu ili jugokomunjare...'

Bitna je razlika između sankcioniranja odabira i uskraćivanja odabira žene što će napraviti u svom tijelu u trenutku strasti, nepromišljenosti i tako dalje. Tko si ti da krojiš dalje njenu sudbinu?, tvrdi Kotromanić

<p><strong>Borna Kotromanović </strong>(46) gostovala je u <a href="https://dnevnik.hr/showbuzz/inmagazin/borna-kotromanic-o-sinovima-ljubavi-politici-i-abortusu---611990.html" target="_blank">IN Magazinu</a> te tom prilikom progovorila o raznim temama. Modna dizajnerica tvrdi kako ljudi u Americi imaju puno veću fleksibilnost i da mijenjaju karijere u zreloj dobi, a kod nas uvijek moraš isto misliti, isto raditi i to se smatra kvalitetom, a ustvari je to put ka odumiranju. Dotaknula se i tebe pobačaja i priznala da ga je i sama imala prije nego što je rodila svoja četiri sina i upravo zato se zalaže na pravo žene na izbor. </p><p>- Osobno jesam za djecu, za život, za ljubav. U krajnjoj liniji s tim svojim majčinskim nagonom sam i pokazala. Ali je bitna razlika između sankcioniranja odabira i uskraćivanja odabira žene što će napraviti u svom tijelu u trenutku strasti, nepromišljenosti i tako dalje. Tko si ti da krojiš dalje njenu sudbinu? Tko si ti da u skladu svojih religioznih uvjerenja karakteriziraš taj plod kao biće? Što je s budistima, što je s hinduistima? Što smo mi moralniji? Pametniji? Od toga se meni lede žile! Znači propovijedaš ljubav na nivou ploda ali to su isti oni koji osuđuju homoseksualce, gay paradu, jugokomunjare i bilo koga tko nije istog svjetonazora - smatra Borna.</p><p>U njen život teško bi se mogao uklopiti i neki muškarac, a Borna otkriva i zašto: </p><p>- Treba srcem ići kroz život. Srce čini čuda i za puno više, i za kvalitetu i za bogatstvo i sve nego što bi ljudi rekli - pojašnjava. </p><p>Uvijek voli šokirati javnost svojim modnim kombinacijama. Njeni pratitelji znaju komentirati kako je to odjeća koju oni nikad ne bi odjenuli, a Borna je, eto, uspješno to iskombinirala.</p><p>- Mislim da se to dešava zato što to nikad nije s predumišljajem nego to sam ja to u tom trenutku, a kad to onda napravi boom onda i mene strese, ali pozitivno - objasnila nam je.</p><p>Nedavno je tako očarala i na 30. modnoj reviji BIPA FashionHR u zagrebačkoj Gliptoteci. U zelenom kombinezonu Les Émaux, samo za nju dizajniranom, privukla je pažnju dubokim dekolteom.</p>