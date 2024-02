Prijatelj Olivera Dragojevića za 24sata o novom albumu: 'Sve što je objavio, bilo je uspješno'

U malenoj radnji Veloluškog Brice, Borisa Gugića, svaki zvuk, svaki ukras, svaki kutak nosi u sebi neizbrisivu uspomenu na Olivera Dragojevića. Oliverove pjesme ne samo da odjekuju kroz prostor, već su one duša tog mjesta, a to smo se imali priliku uvjeriti i ovo ljeto. Bili su prijatelji više od pet desetljeća, a njegova radnja s godinama je postala pravi mali muzej uspomena na glazbenog velikana. Tako je jedna malena brijačnica postala neizostavno mjesto prilikom posjeta Korčuli.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:54 BAKLJADAO LIVERU | Video: 24sata Video

On kao i svi štovatelji lika i djela Olivera Dragojevića dok uživa u kako nam kaže 'sunčanom jutro na najlipšen otoku' u pozadini sluša radio. Nije za njega danas običan dan već čeka premijeru pjesme 'Ne mogu ti reći'. Nakon skoro šest godina od smrti Olivera Dragojevića stiže nikad objavljeni album s ukupno 12 novih pjesama.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Evo čekam i ja tu premijeru. Nisam nikad čuo pjesmu, ali sam znao da ima nekoliko neobjavljenih. To su pjesme koje je on planirao staviti u novi album, ali nažalost ga nije doživio. Nitko ih nikad nije čuo! Vjerojatno su to one 'demo' snimke znate kako kažu glazbenici - kaže nam Brico.

Tekst pjesme potpisuje Matko Šimac, dok je za aranžman bio zadužen Eduard Botrić.

- Sve što je on objavio uvijek je bilo uspješno. Tako će biti i ovo, ljudi su znatiželjni što je to ostalo iza Olivera, a tako i ja – kaže nam Brico koji ne sumnja na uspjeh 'nove pjesme'

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Oliver bi svako ljeto uzeo pauzu od estrade i svijeta, došao u rodno mjesto, lovio ribe i družio se s prijateljima i obitelji.

- Pustio bi bradu, da ga furešti ne bi prepoznali. Doša bi na početku lita i na kraju da sredimo tu njegovu bradu. To mu je bio gušt doći i uživati! Zapustija bi se ka pravi Robinson Crusoe. On bi sa svakim stao i popriča bez razlike tko je i što je, pristupačan svima za slikati se i popričati. Bija je takav čovik, neće se to više roditi, upamtite što vam govorim – ispričao nam je Brico prošlo ljeto.