Legendarna televizijska sportska novinarka i atletičarka Milka Babović preminula je u 93. godini u Zagrebu. Emotivno je i s puno ljubavlju desetljećima komentirala svijet sporta. Uz njezin topao glas odrastale su generacije, a nakon što je otišla u mirovinu prijenosi umjetničkog klizanja više nikada nisu bili isti... Zbog zdravstvenih tegoba, uobičajenih boljki karakterističnih za ljude njezinih godina, hospitalizirana je početkom listopada. Samo dan nakon rođendana, 28. listopada, bila je prebačena u Kliničku bolnicu Dubrava nakon čega se zarazila korona virusom. S obzirom na godište spadala je u najrizičniju skupinu.

Od Milke se opraštaju njezini brojni kolege i prijatelji...

- Imala sam čast da mi bude mentorica i da s njom provedem sate i dane gledajući klizačka natjecanja i učeći se komentatorskom i novinarskom poslu. Bila je puno više od onog što piše u biografiji, bila je žena ispred svog vremena, puna nevjerojatnih priča, uvijek spremna podijeliti znanje i savjet i o životu i o poslu. Bila je prva od nas.... Hvala vam Milka i sretan put - oprostila se od Milke novinarka i urednica Ana Marija Vuković.

A zbog vijesti o smrti legendarne novinarke shrvan je i voditelj Aleksandar Stanković (50), koji joj je posvetio emotivnu poruku na društvenoj mreži.

- Milku Babović upoznao sam 2006., nećkala se hoće li mi doći u emisiju. Poslije smo postali prijatelji, povjerila mi se kako ju je emisija izvukla iz depresije, nekoliko puta pili smo kavu u Mercator centru i tu sam o Milki doznao svašta. Kao mlada cura, gotovo dijete, bila je bolničarka u Rumi, u rukama držala limenu zdjelu u koju su padali gnjili partizanski prsti, koje su doktori borcima sjekli kada bi se vraćali s fronta. Doznao sam i da se zaljubila u nekog Bugarina, pobjegla s njim u Bugarsku, postala mu ženom i vratila se u Jugoslaviju kada je shvatila da su snovi negdje drugdje; ispostavilo se u atletici i sportskom novinarstvu. Nakon toga o Milki se više-manje sve zna, a ne zna se možda još samo da je nakon umirovljenja odbila ponudu moćne telekomunikacijske kompanije da za pedesetak tisuća kuna snima reklame, uz obrazloženje: 'Znate, ja jesam u mirovini, ali na neki način još uvijek sam obavezna svojoj matičnoj kući HRT-u, koji ne dopušta djelatnicima da snimaju reklame pa ću vas morati odbiti, jer kakav bih ja to primjer bila mlađim kolegama'. - napisao je pa zaključio:

- I, eto, dok je starost grozna, Milku smo i dalje gledali u 'Plesu sa zvijezdama', kako svake godine u mirovini dobiva novinarske nagrade, prenosi iskustva na mlade novinare. U 'Plesu' mi nisu bile drage marame s cvjetnim uzorkom, smijao sam joj se kad je kamera zatekne nespremnu dok pokazuje ocjenu plesačima, i volio sam je. U stvari lažem. Volim je. Ne znam trebam li sada nešto dodatno objašnjavati. Jednostavno je volim.

Milkina smrt potresla je i nekadašnjeg televizijskog voditelja i urednika Hameda Bangouru (53).

- Kao klinac sam jako volio umjetničko klizanje, prije svega jer su televizori bili crno bijeli, a jedina osoba koja je znala dočarati boje na ekranu bila je gospođa Milka Babović. Otišla je još jedna velika ikona HRT-a - rekao je Hamed.

Tugu ne krije niti Miroslav Lilić (76), bivši glavni urednik na HTV-u.

- Kad bi se sastavila reprezentacija najvažnijih ljudi u povijesti HTV-a, u tih 11 bi bila sigurno Milka Babović. Odgojila je cijelu generaciju vrhunskih sportskih novinara, bila je stroga mentorica, ali je bila iznimno časna osoba. Kad se tražilo da Mladen Delić dobije otkaz, bespogovorno je 1971. stala uz njega i nije to dopustila. Bila je hrabra i odvažna. Malo je poznato da je bila iznimno draga osoba, društvena i vesela i da je znala s nama ostajati do 3-4 ujutro na druženjima u restoranima - rekao nam je.

I Zlatko Mateša (71) shrvan je zbog tužne vijesti.

- Iznimno sam ju cijenio i bio sam, mogu reći i s njom bio dobar prijatelj, pa se uz Moranu Paliković i Juru Ozmeca brinuo o njoj posljednjih mjeseci kad je oboljela. Odlučili smo da će Zbor sportskih novinara ustanoviti nagradu s njezinim imenom koja bi se dodijelila mladim sportskim novinarkama, a također ona je za sobom ostavila bogatu zbirku knjiga o povijesti hrvatskog sporta koju ćemo uvrstiti u fundus sportskog muzeja. Mogu samo reći – zbogom draga Milka! - ispričao je.

I Božo Sušec (74), bivši sportski novinar HTV-a, pamtit će Milku kao izvrsnu novinarku.

- Zasigurno monument sportskog novinarstva. Namjerno ne kažem da je bila, nego jest, jer će njezin rad ostati zauvijek. Bila je stroga i principijelna urednica. Odgojila je generacije sportskih novinara, među kojima smo pokojni Boris Mutić i ja. Bezbroj prilika sam imao surađivati s njom, ona me i primila u Sportsku redakciju. Počeo sam od prijenosa pionirskih natjecanja u Sesvetama, a završio kao njezin asistent na raznim velikim prijenosima. Kad sam tek počeo kao komentator, ona bi uvijek sjedila pored mene i nisam imao tremu od tih nekoliko stotina tisuća ljudi koji su sjedili pred ekranima, nego sam uvijek krajičkom oka gledao njezine reakcije i bojao se hoće li me prekoriti zbog pogrešno izgovorene riječi uz podignutu obrvu. Sjećam se da sam jednom prenosio stolni tenis i rekao za Aniko Der da ima koji kilogram viška što nije lijepo vidjeti. Milka je odmah podigla glas: 'Koga to briga? Nije ovo natjecanje za Miss! Idi u zabavni program ako se misliš tako izražavati!'. Naučio sam od nje kako sve što sam kasnije tijekom karijere koristio u poslu i zato – draga Milka, hvala ti! - ispričao je.

Milka Babović, rođena u Skopju 27. listopada 1928. godine, često se u djetinjstvu selila jer joj je otac bio časnik. Školu je pohađala u Sarajevu, živjela je u Rumi i Beogradu, a 1948. godine seli se u Zagreb, u kojem ostaje do kraja života. Pokušaj na studiju tehničke kemije nije uspio, ali završila je pedagošku akademiju s naglascima na tjelesni odgoj, hrvatski i njemački jezik.

Tijekom pedesetih i šezdesetih godina prošlog stoljeća Milka je bila u europskom vrhu sprintašica. Bivša atletičarka proglašena je najboljom sportašicom Jugoslavije 1953. i 1955. godine te najboljom hrvatskom sportašicom po izboru Sportskih novosti 1952., 1953. i 1955. godine. Trofej Mladosti zasluženo je osvojila šest puta.

Dvostruka je svjetska studentska prvakinja na 80 metara s preponama (1953. i 1957.), sedam puta prvakinja Jugoslavije na 80 metara s preponama, peta na prvenstvu Europe u Bernu 1954... To su samo neki od njezinih rekorda koje malo tko zna i koji su pomalo zaboravljeni po putu s njezinom vrlo uspješnom novinarskom karijerom.

Godinu dana nakon dolaska u Zagreb, 1949., počinje se baviti sportskim novinarstvom. Bila je pripravnica u Narodnom sportu, a 1951. postala je članica Društva novinara Hrvatske. Kako je ispričala, ta njezina karijera počela je slučajno. Vraćala se s gimnastike koju je tek počela trenirati kad joj je prijatelj predložio da je pošalju da izvještava o Sportskom danu mladih jer nisu imali koga poslati.

Godine 1955. počela je kao radijska izvjestiteljica, a od 1957. na RTV Zagreb (današnja Hrvatska radio televizija – nacionalna televizija) bila je prva žena, sportska TV reporterka u Hrvatskoj, jedna od osnivača sportske redakcije, ali i njezin prvi urednik.

Mlađe generacije pamte ju kao članicu žirija u showu 'Ples sa zvijezdama'.

Napisala je četiri priče pod nazivom 'Olimpijske priče', UNICEF-ova dugogodišnja donatorica Čuvarica djetinjstva te dobitnica brojnih uglednih nagrada, među kojima su Zlatno pero HND-a1 974. godine, nagrada Grada Zagreba 1977., nagrada za životno djelo Hrvatskoga zbora športskih novinara 1994. godine, priznanja 'Milan Grlović' Hrvatskog novinarskog društva 2003. godine. te državna nagrada 'Franjo Bučar' 2014., kao i državna nagrada 'Franjo Bučar' za životno djelo 2018., za koju je rekla:

- Nagrada mi znači jako mnogo, iako da su me pitali trebam li je dobiti ili ne, rekla bih: 'Pa zašto, ja samo radim svoj posao'.

Bila je u braku s novinarom Žarkom Susićem, što je na kraju, iako su se kasnije razišli, bilo olakšavajuće za Milku jer su oboje bili, rekla je, 'istom sosu' - sportskom novinarstvu. Kad smo je prije deset godina upitali je li joj zbog posla trpio privatni život, rekla nam je:

- Profesionalni dio života para bez djece jednostavnije se rješava nego onih s djecom. Sve je stvar razgovora i dogovora. Sport je bio važna veza u našem privatnom životu: dijelili smo iste ideale, ja kao natjecatelj i profesionalni novinar, Žarko kao dobrovoljni trener atletičarki Mladosti i profesionalni novinar. Voljeli smo i sličnu glazbu - rekla je Milka.