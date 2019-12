Prijatelji i obitelj neutješni na sprovodu: 'Hvala, a ne zbogom'

Nekoliko stotina ljudi okupilo se na velikom Novom groblju u Novom Sadu na pokopu osječkog glumca i umjetnika Aleksandara Bogdanovića koji je nastradao u prometnoj nesreći prije dva tjedna.

Iako se nekoliko dana borio za život u Kliničkoj bolnici u Osijeku, ozlijede glave bile su preteške i podlegao im je. Obitelj je donirala njegove organe.

Na pokop u Novi Sad došle su sve njegove kolege glumci, prijatelji, školski prijatelji s kojima je odrastao kao dijete u Osijeku, kolege sportaši sa kojima je trenirao tenis, dakako i svi članovi obitelji te nevjenčana supruga Sena, koja je došla bez njihovog malenog

trogodišnjeg sina Iana Lava. Uz odar su također stajale i Bogdanovićeva majka, sestra, bivša supruga i njihove dvije kćerke te ostali članovi najuže obitelji.

- Tu smo da ti kažemo da su tvoja glumačka ostvarenja obilježila dramsko stvaralaštvo i na tome ti hvala. Bio si nasmijani optimista. Tvoje putovanje traje i dalje u životima drugih ljudi a to mogu samo jedinstveni i posebni ljudi da i nakon odlaska čine dobrote. Bio si

dobra osoba, dobar otac, sin, prijatelj, a to je najvažnije. Pamtit ćemo te po svojoj spremnosti pomoći drugima - izrazila se sućut Dražena Vrselja u ime članova Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku.

- Aleksandar je bio prvak drame dramskog ansambla HNK u Osijeku. U cijelom našem kazalištu on nije bio samo glumac, bio je veći od toga. Sa svima je uspio uspostaviti poseban odnos, od krojača, frizerki, zaštitara, scenskih radnika, rekvizitera, čistačica,

zbora, orkestra, konobara, nema tko ga nije volio. Bio je kolega, prijatelj, mentor, oslonac, uzor. Želio je da svi budemo bolji. Znao je kada neke stvari treba jednostavno pustiti, a kada se i za koje treba boriti. Otišao si Aco prerano da bi mi znali kako tebe pustiti" kazala je zadnje riječi svom kolegi Petra Bernarda Blašković, predstavnica dramskog ansambla HNK.

- Dragi Bogdanoviću, tako sam te zvala uvijek, samo jedanput sam imala priliku igrati s tobom na osječkoj pozornici ali trenutci koje sam provela sa tobom otkrili su mi tvoju spontanost, tvoje poznavanje kazališta i kakav je užitak bio razgovarati sa tobom. Ne bih ti

sada rekla posljednje zbogom, nego doviđenja. Ovdje su ljudi kazališta, ljudi sporta, ljudi tenisa, svi oni koji ti žele reći posljednji oproštaj. U ime svih njih donijela sam nešto što bih htjela da ode sa tobom, ružmarin Umaga, Pule, u kojima si radio, trenirao tenis, igrao predstave, Osijeku u koji si svakodnevno kročio, donijela sam ti i grumen zemlje sa Trga Lava Mirskoga, da te podsjeća gore na nas, na HNK u Osijeku, puta od svoga doma do pozornice. Draga obitelji, budite ponosni na Acu. Umjetnost nema granica, a on je to dokazao. Izražavam sućut u ime Hrvatskog društva dramskih umjetnika i u svoje osobno ime - izrekla je svoje posljednje riječi glumica Vlasta Ramljak.

Posebno dirljiv oproštaj od svog najboljeg prijatelja upriličio je glumac Vladimir Tintor.

- Svatko tko je Aleksandra i mene znao osobno znao je koliko se u prvi mah činilo da je naše prijateljstvo nemoguće s obzirom na to koliko smo bili različiti. A mi smo baš zato, u inat, uz onaj njegov dječački osmjeh, uživali u tome što imamo nešto tako nemoguće.

Upravo smo u toj različitosti obojica sazrijevali i odrastali i bolje razumjeli sebe. Odrastali smo zajedno u životu i na sceni; bodrili se i kritizirali, promišljali i stvarali. Smišljali smo jedan drugome holivudska imena da, kad konačno ispečemo zanat jednoga dana i odemo tamo, da ih Ameri lakše izgovore. U našem posljednjem razgovoru, stojeći iza scene čekajući šlagvort, prisjećali smo se situacija u kojima smo bili, u kojim smo se sve scenskim situacijama vidjeli, i pitali se što ćemo još mi to sve preživjeti. Rekli smo, ne

znajući, da je to tek početak. I zato, dragi moj Aco, ovo nije moje posljednje zbogom nego moje veliko hvala. Hvala za svaki puta kada si mi čuvao leđa i bez zadrške mi pomogao i pružio ruku, za sve tvoje osmjehe, šale, prijateljske zagrljaje, hvala ti za naše priče i našu šutnju. Hvala ti za svaki puta kada si preda mnom spustio svoje jake zidove, skinuo šminku i dopustio da te vidim onakvog kakav jesi, zaigran, veseli dječak i nježni nebrušeni dijamant. Bio si moj najbolji prijatelj. Volim te - izgovorio je kroz suze Vladimir Tintor i rasplakao sve okupljene.

Uz odar plakale su kćerke Mia i Una, zagrljene sa majkom te Acinom nevjenčanom suprugom Senom. Aco ih je združio u životu, ali ih nastavlja ujedinjavati i u smrti.

- Ostavio si u ljudima neizbrisiv trag ljubavi - zaključio je Duško Modrinić. Bogdanović je pokopan u obiteljskoj grobnici pored oca Velisava koji je preminuo protekle godine u prosincu.