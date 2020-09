'Prijatelji me zovu i smiju se zbog te reklame, iznenadilo me'

Tonči Huljić nam kaže kako je za njega zlatno pravilo da nema ponavljanja. Govori da je njemu odlična svaka reklama o kojoj se priča, jer jedino to ima marketinškog smisla

<p>Nakon što su se smirile strasti oko reklame za Pipi i dva mladića koji leže na plaži i drže se za ruke, još jedna reklama ovih je dana postala tema. Spot u kojem <strong>Tonči Huljić</strong> (58) pjeva zarazni refren “Čok-čok-Čokolino” jednima je fantastičan, dok drugi kažu da je iritantnija od toga bila samo reklama sa šaputanjem...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tonči Huljić odgovorio na 24 pitanja</strong></p><p>Nakon što se na YouTubeu pojavio spot 17. rujna, samo pet dana kasnije stigla je i parodija – “Čokainska kuća”. U tom spotu autor upozorava da se protivi svakoj zloupotrebi droga, a likovi u spotu zovu se <strong>Nosić</strong>, <strong>Prah</strong> i <strong>Šmrkalo</strong>, dok je Tonči Huljić diler. Splitski kantautor smije se na ove komentare i kaže da je njemu odlična svaka reklama o kojoj se priča, jer jedino to ima marketinškog smisla.</p><p>- Ovu reklamu su radili marketinški tim Podravke, zagrebačka agencija McCann i Rino Barbir, splitski redatelj filmova i spotova te dobitnik prošlogodišnjeg Porina za najbolji glazbeni videospot. S njim često surađujem i bilo je logično da on radi i ovu reklamu jer je pjesma u spotu zapravo prepjev pjesme ‘Ja sam rojen da mi bude lipo’, koju izvodi moj Madre Badessa Band - kaže Tonči Huljić.</p><p>- Kad je spot objavljen na YouTubeu, u samo nekoliko dana imao je tisuće pregleda. To znači da je ljude privukao neobični video, da on plijeni pažnju, a i mene je iznenadilo da ljudi toliko pričaju o reklami. Zvali su me deseci prijatelja, smijali su se i priznali mi da i oni ponekad jedu pahuljice jer im je to ostala navika iz djetinjstva - govori Huljić.</p><p>- Smiješno mi je kako odrasli to skrivaju, izgledamo kao neka sekta koja se u tajnosti sastaje i u tajnosti jede ovaj dječji pripravak.</p><p>Kaže da se i sam sjeća kad je prvi put jeo ovaj pripravak.</p><p>- Zanimljivo, ja sam rođen 1961., a Čokolino se pojavio 1970. Ali uopće nisam znao da postoji sve do srednje škole. Ja sam ga prvi put u životu jeo kao srednjoškolac i to vjerojatno zato što su ga tek tad počeli reklamirati.</p><p>- Primijetio sam prije dvije-tri godine da se ujutro budim s jakim mučninama pa sam otišao gastroenterologu. Nakon pregleda sastavio mi je popis namirnica koje bih trebao izbjegavati i rekao da sumnja na intoleranciju na gluten. Objasnio mi je da je to jedna od reakcija organizma na GMO namirnice koje ponekad unosimo - priča nam Huljić.</p><p>Huljić je inicirao, kaže, i pokretanje Čokolina bez glutena.</p><p>- Zanimljivo je da su mi se kao reakcija na gluten pojavile promjene na koži oko svih zglobova. Ne znajući o čemu je riječ, otišao sam dermatologu, koji mi je dao neke tablete koje sam pio tri dana, ali i on mi je rekao da bi to mogla biti posljedica intolerancije na gluten. I čim sam promijenio prehranu, sve tegobe su nestale.</p><p>Prisjetio se i da je u djetinjstvu bio jako mršav i slabašan.</p><p>- Krenuo sam u prvi razred osnovne, a imao sam jedva 18 kila. Tata mi je bio lud od brige, roditelji nisu znali kako da me natjeraju da jedem. Sjećam se iz tog vremena da sam obožavao hrenovke i kuhana jaja. To sam mogao jesti svaki dan, pa bi mi to mama ostavljala kao užinu da nosim u školu. A onda u srednjoj školi otkrili smo Čokolino. Od tada, kako kažu, svaki dan u dućan po kruh, jaja, vino i po njega...</p><p>Kao rođeni Splićanin, Huljić se također sjeća i prve reklame za Pipi i njegove sugrađanke <strong>Ane Sasso</strong> (57).</p><p>- Kako se ne bih sjećao. Pa Ana je bila pojam ljepote i s tom reklamom je postala poznata u cijeloj bivšoj Jugoslaviji. To je bio pun pogodak jer su svi tad pričali o soku i o curi koja ga reklamira. I uvijek se radujem kad neki hrvatski proizvod opstane i kad ga kupuje nekoliko generacija. To vam je Cedevita, Vegeta, Pipi, Čokolino... Sve su to proizvodi koji sa sobom nose emociju i sjećanje na naše roditelje, djetinjstvo i zato ih ljudi kupuju - kaže Huljić.</p><p>Na pitanje kako komentira reklamu za Pipi, Huljić kaže:</p><p>- Izvrsno! Cijela Hrvatska pričala je o toj reklami. Jedni su je hvalili, drugi kudili, ali to i jest svrha reklame - da svi o njoj govore. Ali kao i za Čokolino, ovakav interes javnosti obavezuje da se i idući put opet smisli nešto originalno, o čemu će svi pričati, a to nije lako. Jer da sad Pipi krene s istim plakatom, više se nitko ne bi obazirao i nikome to više ne bi bilo zanimljivo. Tako je to i u biznisu i u šoubiznisu – ne smiješ se ponavljati, stalno moraš smišljati nešto novo.</p><p>Nakon ove prve reklame slijedi još sedam spotova. Kaže da će svaki biti drugačiji. No prva ideja nije bila reklama za pahuljice.</p><p>- Zapravo sam predložio da reklamiramo Podravkin ajvar i da u reklami bude također pjesma ‘Madre Badessa Banda’, koja se također zove ‘Ajvar’. Ali Čokolino je ove godine proslavio 50. rođendan pa smo se dogovorili da idemo s ovim reklamama - kaže nam splitski hitmejker, koji je nedavno s nama podijelio i mišljenje o korona virusu...</p><p>- Nije da se ljudi pridržavaju mjera, zato se doista treba paziti. Moja obitelj i ja se redovito jednom mjesečno testiramo na korona virus - rekao nam je Huljić, koji se vodi onom starom - bolje spriječiti nego liječiti.</p><p>Ljeto je proveo u Omišu, gdje se družio s uskim krugom ljudi. Svratili su mu <strong>Marko Tolja</strong> (36), <strong>Petar Grašo</strong> (44), <strong>Domenica</strong> (27)... Kuću zbog pandemije nije iznajmljivao, a jedini problem mu je bila upala uha koja ga je ulovila u kolovozu.</p>