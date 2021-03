Još je u veljači prošle godine HBO potvrdio kako se se u specijalnoj epizodi popularni 'Prijatelji' vraćaju na male ekrane i to s epizodom 'The One Where They Got Back Together' (Ona u kojoj se ponovno okupljaju). Premijera je trebala biti u svibnju prošle godine, no u jeku pandemije korona virusa snimanje je bilo odgođeno.

Obožavatelje serije zanimalo je kada će se 'Prijatelji' ponovno okupiti, a glumac David Schwimmer (54), koje je glumio Rossa Gellera u sitcomu, otkrio je kako će se 'Prijatelji' napokon ponovno okupiti za nešto više od mjesec dana, prenosi Daily Mail.

Sudjelovao je u radio emisiji, a voditelj ga je pitao jesu li već negdje nešto snimili.

- Zapravo, za nešto više od mjesec dana idem u Las Vegas. Mislim da smo konačno smislili način da to sigurno snimimo zbog zaštitnih mjera - odgovorio je glumac.

Voditelj se raspitao i o glasinama kako će dugo očekivani događaj voditi voditeljica Ellen DeGeneres (63). No David je kratko rekao kako kako neće, a o detaljima samog snimanja nije želio govoriti.

Podsjetimo, HBO Max je u travnju prošle godine najavio kako specijalna emisija neće biti snimljena na vrijeme te je sve bilo pomaknuto na kolovoz, no pandemija je uzela maha pa je i taj datum odgođen za proljeće 2021.

Serija 'Prijatelji' svoju je premijeru na NBC-ju imala 22. rujna 1994. godine, a s vremenom je postala jedna od najuspješnijih i najpopularnijih serija u tv povijesti.

Popularna 'družina' koju čine Phoebe, Ross, Joey, Monica, Chandler i Rachel gledatelje je zabavljala punih 236 epizoda.