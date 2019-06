'Prijateljica se za mene molila sv. Anti pa sam dobila vizu...'

Vjernici slave svetog Antu. Poznati Hrvati ekskluzivno za 24sata progovorili su o tome što za njih predstavlja ovaj dan te kako ga obilježavaju. Svjedoče i o djelima jednog od najpoznatijih svetaca Katoličke crkve. U četiri nastavka donosimo vam priče osoba s hrvatske estrade koji su nam progovorile o tome kako ih sveti Ante nikad nije napustio, ali i da mu se svakodnevno mole. Pročitajte svjedočanstva vjere Simone Mijoković, Blanke Vlašić, Tatjane Tajči Cameron i Jasmina Stavrosa.

Nisam ti nikad rekla, ali onaj dan kad smo bile kod sv. Ante, moja jedina molitva je bila da dobiješ vizu za Ameriku i da ti se otvori put prema životu koji ti želiš, prisjetila se Tatjana Cameron Tajči (48) razgovora s prijateljicom Ivanom.

Ivana se molila svetom Anti da blagoslovi snove tinejdžerice Tajči koja je početkom devedesetih “žarila i palila” glazbenom scenom.

Kako kaže Tajči, ljudi koji su u njenoj glazbi pronašli mir, utjehu i podršku, poklonili su joj moći svetog Ante, ali nije znala da se i njena prijateljica molila za nju.

Pjevačica se odselila u Ameriku i djevojke su se rijetko viđale. Jednom prilikom Ivana ju je posjetila u njenom iznajmljenom stančiću u američkom gradu Lancasteru u Pennsylvaniji i otkrila da se molila svetom Anti za nju.

- Kako netko može biti toliko nesebičan da u trenutku u kojem osjeća snažnu prisutnost Boga ne prinese molitve za sebe nego za nekoga drugoga? Osjetila sam se posramljeno jer ja u tom istom trenutku nisam mislila na nju. Navrle su mi suze i rekla sam joj: ‘Hvala ti’ - napisala je pjevačica u kolumni za Svjetlo riječi.

Istaknula je i kako vjera nije transakcija u kojoj mi nešto dajemo da bi nešto dobili, nego je to način življenja.

- Protivnik sam upotrebe religije kao 'prava' da sudimo i isključujemo one koji ne misle kao mi. Sveci nam daju primjer kako voljeti svakog čovjeka i prepoznati Boga u svakom čovjeku, a ne upirati prste ili širiti strah i nepovjerenje među ljudima. Ne postoji jedna definicija ili jedan model kako živjeti vjeru. Ne treba suditi o nečijem duhovnom putu na osnovu toga da li ide u crkvu ili se moli na isti način. Putevi su nam različiti. I trebamo svakog poštivati. Ja nisam ništa 'bolja' od nekog drugog tko ne živi na moj način. Kako tretiramo druge, koliko smo sebični, donosimo li ljubav ili širimo strah i netolerantnost - to su indikacije naše voljnosti da, ili rastemo u ljubavi (i Bogu), ili ostajemo na nivou transakcija i pregovaranja s Bogom. Kad kreiramo jednodimenzionalnu 'sliku' življenja vjere, tada stavljamo Boga u kalup jer nam je to lakše nego prihvatiti veličinu i mističnost poziva na Bezuvjetnu Ljubav - ispričala nam je.

Život ju je, kako je jednom prilikom izjavila, stalno stavljao na kušnju. Krajem 2017. preminuo joj je suprug Matthew Cameron u 47. godini od karcinoma pluća. Kršćanska vjera pomogla je njoj i sinovima Danteu, Evanu i Blaiseu shvatiti stalnu prisutnost Boga, koji je ljubav, izvor života i životne energije u svima i u svemu. Time se vodi i danas, pa posjećuje konferencije koje odražavaju njenu duhovnost, a to je ljubav u praksi.

- Nije to nikakvo propovijedanje nego bezuvjetna ljubav i prihvaćanje svakog čovjeka na djelu - zaključuje Tajči, koja je zahvalna svetom Anti što je uvijek štiti.