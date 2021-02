Samo ću vam reći da smo Luciano Plazibat i ja najbolji spoj na svijetu i da od nas kao voditelja možete očekivati pravi show na Videostaru. A kakav će tek show napraviti kandidati... Veselim se vidjeti. Pozivam sve da se što prije jave, nije ostalo mnogo vremena – govori Petra Dimić, JoomBoosovka i voditeljica novog Videostara. Show će voditi s JoomBoosovcem i poznatim plesačem, Lucianom Plazibatom. On je nedavno s Albinom Grčić pobijedio na Dori i već se priprema za odlazak na Eurosong, ali prije tog putovanja, čeka ga TikTok putovanje.

- Još je manje od dva tjedna za prijave, a ja jedva čekam da počnemo. Osobno jedva čekam da vidim neke cool plesače u showu, to me najviše veseli. Ali naravno da pozivam sve koji žele 'pokoriti' TikTok i osvojiti titulu zvijezde da se prijave. Trebaju nam otkačeni kandidati, jer na TikToku nema pravila. Što ste luđi, to ste bolji. Ali prvenstveno je važno da ste uvijek svoji, jer kad nisi, publika to lako primijeti – objašnjava Luciano.

Karizmatični duo u showu će biti zajedno s poznatim članovima žirija, Mirtom Miler, Barbi Afrikom, Uki Q i Sergejem Pajićem. Njih sve skupa na TikToku prati više od 6,5 milijuna ljudi, a s kandidatima koji uđu u natjecanje bit će maksimalno iskreni.

- I sama sam se prije par godina prijavila na Videostar dok je JoomBoos još tražio youtuberske zvijezde, tako da jako dobro znam kako je to biti u cipelama kandidata. Zbog toga sam sretna što sam sad dio te priče i iz ove druge pozicije, pozicije žirija. Trudit ću se uvažiti svačiji trud i biti što objektivnija te zanemariti ono što ja najviše volim gledati na TikToku – objasnila je Barbi, najpoznatija regionalna TikTok zvijezda.

Hrvatska kraljica TikToka, Mirta Miler, koju svi ondje znaju kao Mimiermakeup, prati gotovo 2,5 milijuna ljudi iz cijele regije, ali i Amerike. Ona je pravi dokaz da se od TikToka itekako može živjeti. Nedavno je dala otkaz na poslu da se posveti snimanju, a danas mjesečno zaradi i više od prosječne plaće. Najpoznatija je po makeup transformacijama, a na šminku ne troši ništa. Ili joj netko pošalje ili već ima doma od prije.

- Jedva čekam da krene Videostar. Veselim se upoznati kandidate, a najradije bih vidjela hrpu pozitivnih lica koja zrače dobrom energijom. Tajnu za uspjeh na TikToku im neću moći otkriti, ali uvijek kažem da je ključ u tome da budeš svoj. Bit ću iskrena prema svima u showu. Ne mislim pritom i stroga, samo smatram da je istina uvijek najbolja za napredak – objašnjava.

Ako i vi želite pokazati da se na TikToku može uspjeti i u Hrvatskoj, a ne samo vani, prijavite se na Videostar što prije. Prijave možete slati do 12. ožujka na stranicu; videostar.joomboos.hr Uključite se u borbu za nagrade vrijedne čak 130.000 kuna te titulu nove tiktokerske zvijezde. Tu su i cool tenisice koje adidas dijeli za dvoje sretnika po izboru voditelja, Luciana i Petre, a pravila za prijavu nema. Samo morate biti stariji od 16, a sve je ostalo na vama. Prijavite se i pokažite što znate. Ispričajte i vi svoju viralnu TikTok priču!

