Prijavila se na Miss BumBum, zbog toga ne može naći posao

Rayane se teško vratiti medicinskoj karijeri, a tvrdi kako mnogi imaju predrasude protiv nje jer je žena. Postala je popularna na Instagramu, a često se opisuje kao 'doktorica u slobodno vrijeme'

<p>Model i liječnica <strong>Rayane Laura Souza</strong> (26) živi u Boliviji, a prošle se godine prijavila za natjecanje Miss BumBum World. <a href="https://todayheadline.co/stunning-doctor-cant-find-work-in-a-hospital-after-entering-miss-bumbum-world/" target="_blank">Strani mediji</a> pišu kako zbog toga nije pronašla posao u bolnici. Na natjecanju je bila jedna od favorita, no pobjedu je odnijela <strong>Suzy Cortez</strong> (30).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Suzy Cortez</strong></p><p>Kako bi se mogla natjecati, morala je privremeno napustiti posao liječnice, no od tada više nije dobila posao. Njezina obitelj i dalje je protiv njenog izbora.</p><p>- Volim pokazati svoju senzualnost na društvenim mrežama, no to ne znači da nisam profesionalna u bolnici. Uvijek će biti predrasuda, mogu biti dobra liječnica i biti senzualna, ne vidim problem u tome - rekla je Rayane.</p><p>Teško joj se vratiti medicinskoj karijeri, a tvrdi kako mnogi imaju predrasude protiv nje jer je žena. No kaže kako će joj diploma uvijek ostati.</p><p>Na Instagramu nerijetko objavljuje fotografije u medicinskoj odjeći, a često se opisuje kao 'doktorica u slobodno vrijeme'. Prati je više od 210.000 ljudi. </p><p>Rayane se planira preseliti u Sjedinjene Američke Države, a želja joj je studirati film.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>