Prije 15 godina postali zvijezde: Sad estradnjaci nižu skandale, ali neki su 'nestali' iz javnosti...

Rozga, Severina i Maja karijere su počele još 90-ih, a početkom 2000-ih postale su velike zvijezde. One i danas rade 'punom parom', dok su neke voditeljske i glumačke zvijezde sada usredotočene na druge stvari...

<p>U posljednjih 15 godina na hrvatskoj sceni izmijenilo se puno lica. Neke zvijezde su opstale sve do danas, dok postoje i bivši celebrityji koje više ne viđamo ni na malim ekranima ni u javnosti.</p><p>Jedva da postoji osoba koja se ne sjeća serije "Zabranjena ljubav" koja se emitirala od 2004. do 2008. godine. Zvijezda te serije bio je <strong>Zoran Pribičević</strong> (37), koji je glumio Danijela Lončara. Njegovo lice više ne viđamo na domaćoj televiziji, no Pribičević je život itekako posvetio glumi. Osim što je aktivan u kazalištu, trenutačno glumi u HBO-ovoj seriji "Protuudar".</p><p>S druge strane, nekadašnja TV voditeljica <strong>Marina Parlov</strong> (33) zanemarila je javni život. Sad je u braku s vaterpolistom Ivanom Buljubašićem te se dugo nije nigdje pojavljivala. Pravo iznenađenje bilo je ovog ljeta kad je sa suprugom bila u spotu za pjesmu "To ne mogu podnit" Petra Dragojevića.</p><p>- Na snimanju nam je bilo jako zabavno, iako sam prilikom snimanja uspjela izgubiti vjenčani prsten - rekla je Marina nakon snimanja.</p><p>Iako su oni nestali iz javnosti, njihove kolege i dalje pune medijske stupce. <strong>Severina </strong>(48) sad je jedna od najvećih zvijezda na Balkanu, <strong>Maja Šuput</strong> (41) privlači pažnju izgledom gdje god se pojavi. </p><p><strong>Luka Nižetić </strong>(37), <strong>Antonija Šola </strong>(41) i <strong>Jelena Rozga</strong> (43) i dalje uspješni u onome čime su se bavili i prije 15 godina.</p>