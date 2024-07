SLAVI 54. ROĐENDAN FOTO Prije 20 godina bila je na vrhu slave: Evo kako se J.Lo mijenjala kroz godine karijere

Pjevačica, glumica i poduzetnica Jennifer Lopez danas slavi svoj 54. rođendan. Proslavile su ju pjesme 'Jenny from the Block', 'If You Had My Love', kao i uloge u romantičnim komedijama poput 'Maid from Manhattan'...