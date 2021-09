Prije 20 godina Rajna Raguž (35) postala je Miss Hrvatske i to sa samo 15 godina. Tako je postala najmlađa natjecateljica kojoj je to pošlo za rukom.

Rajna se prisjetila te lijepe večeri fotografijom na Instagramu.

- Nekad i sad. Najiskrenije, ja sam otišla na izbor za Miss iz znatiželje i naravno sa potajnom željom za pobjedom, kao i svaka kandidatkinja. No, iskreno zaista nisam očekivala da ću pobijediti, to me prilično šokiralo. Ali tu večer sve se tako divno slagalo… - započela je bivša missica.

- Ima jedna poslovica koja kaže “kada nešto žarko želiš, onda se cijeli svijet uroti da to i dobiješ”. Vjerujem da je te večeri u zraku bilo nešto čarobno, a ja sam tada povjerovala da je zaista sve moguće - napisala je bivša missica.

- Nije važno odakle dolaziš, važno je kamo ideš! U čuda vjerujem i dalje pa vi slobodno recite da sam sanjar! Bila i ostala - zaključila je Raguž.

Mnogi su komentirali kako je ostala jednako lijepa kako je bila i tada.

- Predivna izvana i iznutra; Sva sam se naježila; Ti si s godinama sve ljepša i ljepša; Diva i nekad i sada - napisali su joj pratitelji.

Raguž je predstavljala Hrvatsku na izboru za Miss World u Sun Cityju u Južnoj Africi, gdje se nažalost nije uspjela plasirati u Top 10.

Rajna nije nastavila s karijerom missice, već je postala uspješna fotografkinja. Udala se za Tomislava Čuljaka te su roditelji troje djece. Njihova kći Greta (4) i sinovi Ivan (3) i Mate (1) često poziraju za Rajnine fotografije.