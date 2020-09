Prije 26 godina emitirali prvu epizodu 'Prijatelja': Život ih nije mazio, rastavljeni su i nesretni

Lisa je jedina od slavne šestorke koja se nije rastala već ima skladan brak. Ostali su znali istaknuti da nisu zadovoljni svojim ljubavnim statusom. Sada im je svima fokus ponovno okupljanje glumačke postave

<p>Prva epizoda humoristične serije 'Prijatelji' prikazana je na današnji dan prije 26 godina. Sve je započelo tako što je mlada ekipa sjedila u kafiću 'Central Perk' u koji je u vjenčanici natopljenom kišom uletjela Rachel Green, koju je utjelovila <strong>Jennifer Aniston </strong>(51). Ona se tada predstavila ekipi, a ekipa svima nama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prijatelji se okupljaju, stiže specijalna epizoda</strong></p><p>Šest mladića i djevojaka koji su živjeli u Manhattanu zauvijek su zarobili srca gledatelja, koji su pratili njihovo odrastanje, svađe i mirenja, zaljubljivanja... Chandler, Joey, Ross, Phoebe, Monica i spomenuta Rachel neprežaljeni su i danas pa su se milijuni fanova godinama nadali da će se ekipa opet okupiti i nasmijati ih novim epizoda. To će im se uskoro i ostvariti, ali doći ćemo do tog dijela nešto kasnije. </p><p>Chandlera je u seriji igrao <strong>Matthew Perry</strong> (51), a u stvarnosti je imao velikih problema s ovisnošću. Još je za vrijeme snimanja popularne serije potražio pomoć i prijavio se u kliniku kako bi se riješio poroka. Zbog toga se u posljednjoj sezoni serije pojavljivao manje nego u prethodnima. Kako bi se riješio ovisnosti o Vicodinu bio je na 28-dnevnom programu, koji mu je uvelike pomogao, a kilaža mu se stalno mijenjala pa je u jednom periodu 'pao' na svega 65 kilograma.</p><p>Ipak, ovih mjeseci je iznenadio svojim izgledom. U karanteni se izgleda udebljao, što su primijetili fotografi koji su ga ulovili u Malibuu dok je išao do obližnje ljekarne. Bio je usporen pri ulasku u automobil, izgledao je umorno i bucmasto, a prsti su mu požutjeli od cigareta. Čini se kako mu je teško pao samački život, nakon što je tek nedavno prekinuo vezu s 21 godinu mlađom djevojkom, agenticom za talente <strong>Molly Hurwitz</strong>.</p><p>Zavodnik Joey u deset sezona kultne serije obarao je publiku s nogu svojim smiješnim izjavama i karakterom, ali <strong>Mattu LeBlancu </strong>(53) zapravo mu je život bio gorak. Ljubav svog života, <strong>Melissu (Missy) McKnight</strong> (55) zaprosio je 1998., a 2003. i vjenčali. Godinu kasnije dobili su kćer <strong>Marinu Pearl LeBlanc </strong>(16). Međutim, nisu uspjeli pa je dvojac 2006. podnio papire za razvod. Nakon razvoda skoro je doživio živčani slom, a prestao je i glumiti jer mu je jedinom djetetu postavljena teška dijagnoza. </p><p>- Imala je problema s mozgom, jedan oblik displazije, ali sada je konačno dobro. Bilo mi je vrlo teško. Posao mi u tom trenutku nikako nije mogao biti prioritet. Shvatio sam da je obitelj najvažnija i da je sve ostalo u drugom planu. Ne postoji li izreka da nas ojača ono što nas ne ubije? - govorio je tada glumac. </p><p>Najinteligentnijeg člana u ekipi, Rossa, glumio je <strong>David Schwimmer </strong>(53). Trenutačno je samac, poput svog kolege Matta, ali i on ima kćer. S britanskom fotografkinjom i producenticom <strong>Zoe Buckman</strong> (35) upoznao se 2007. kada je režirao romantičnu komediju 'Run' u Londonu. Zbog njega se Zoe i doselila u Los Angeles, vjenčali su se 2010., a godinu dana kasnije dobili su kćer <strong>Cleo</strong> (9). Rastali su se prije tri godine, a unatoč tome što više nisu životni partneri, zajednički skrbe o djevojčici. Između njih nema nekih velikih trzavica pa bez problema budu zajedno na raznim okupljanjima. </p><p>Simpatična Phoebe, odnosno <strong>Lisa Kudrow</strong> (57) u braku je od 1995. s <strong>Michelom Sternom </strong>(62) i imaju sina <strong>Juliana</strong> (22). U četvrtoj sezoni Phoebe je bila surogat majka svom bratu, ali u to vrijeme glumica je zaista bila trudna. Lisa je zatrudnjela netom prije početka snimanja četvrte sezone, a to su redatelji iskoristili u svoju korist i njezinu trudnoću uvrstili u scenarij. </p><p>Iako neki možda ne znaju za podatak da su se 'Prijatelji' skoro raspali 1997., situaciju je spasio LeBlanc. Lisa je htjela otići nakon što je tri godine glumila u toj seriji. </p><p>- Glumila sam glupe cure, naravno, ali to jednostavno nisam bila ja. Osjećala sam se kao govno, prevarila sam ih. Na audiciji sam bila jedina koja se mogla nositi s cijelim audicijskim procesom i mislim da sam zato dobila ulogu. Morala sam se jako truditi da budem Phoebe. Jako sam se mučila, a onda me LeBlanc pitao što mi je. Rekla sam mu: 'Ne mogu, mislim da nemam to u sebi, ne znam što radim...' A on mi je rekao: 'Smiri se, ti si ona. Možeš ti to, radiš taj lik već tri godine. Previše se trudiš. To je tvoj problem. Ne moraš se toliko mučiti. Opusti se.' I bio je u pravu - prisjetila se Lisa koja je nakon toga nastavila igrati Phoebe sljedećih sedam godina. Lisa i dalje glumi, uživa u svom poslu, ali i skladnoj obitelji. Imati dug i sretan brak nije lako, a pogotovo ne u Hollywoodu, gdje se prati svaki tvoj korak. </p><p><strong>Courteney Cox </strong>(56), glumila je Monicu, a prije nekoliko mjeseci je rekla kako se ne sjeća svih epizoda jer ih nije pažljivo pratila. Karantenu je stoga iskoristila da ponovno pogleda sve epizode serije. </p><p>- Ljudi mi često govore da riješim neki kviz o seriji, ali ja se ne sjećam radnje. Sjećam se likova, sjećam se nekih specifičnih situacija koje su se dogodile, ali uistinu mi sjećanje nije dobro kad je riječ o zabavnim trenucima. Sjećam se samo boli - našalila se Cox. </p><p>Cox je od 1999. bila u braku s glumcem<strong> Davidom Arquetteom </strong>(49), ali razveli su se 2013. i otada je glumičin partner<strong> Johnny McDaid</strong> (44), tekstopisac i glazbenik. U braku s Davidom dobila je kćer <strong>Coco</strong>, koja sada ima 16 godina. Za razliku od Lise, čiju su trudnoću uvrstili u scenarij serije, Courteney je u posljednjoj sezoni svoju trudnoću ipak morala skrivati. </p><p>Atraktivnu Rachel igrala je Jennifer Aniston, koja je u glumačkim vodama već 30 godina. Mnogima je omiljena glumica, ali je često žale jer joj na ljubavnom planu nije išlo najbolje. Iza sebe ima dva propala braka.</p><p>U studenom 1999. tijekom koncerta Stinga <strong>Brad Pitt</strong> (56) i Jen otkrili su javnosti da su se zaručili, a Brad je rekao i kako je sam dizajnirao zaručnički prsten. Vjenčali su se godinu dana kasnije, ali ju je prevario s <strong>Angelinom Jolie</strong> (45), što ju je jako povrijedilo pa su u siječnju 2005. objavili da se rastaju.</p><p>Deset godina kasnije Aniston je ponovno izrekla sudbonosno 'da', i to tri godine mlađem partneru, glumcu <strong>Justinu Therouxu</strong>. Sve je puklo dvije godine kasnije, a šuškalo se kako je razlog prekida to što je Justin pronašao stara Bradova ljubavna pisma i zamjerio joj jer ih je čuvala i povremeno čitala, ali par to nikad nije potvrdio. Inače, Jennifer nikad nije htjela imati djecu. Ne osjeća da joj nešto zbog toga nedostaje, ispričala je. Sada je sama, u tome uživa i radi na tome da se ponovno okupi ekipa sa seta 'Prijatelja'.</p><p>Nakon što je glumačka postava Friendsa napokon potvrdila šuškanja o snimanju specijalne epizode mnogima omiljene serije, uslijedila je pandemija korona virusa. Neki su nagađali kako se sada sve otkazuje, ali glumci čine sve kako se to ne bi dogodilo. Svoje ideje i dalje dijele iz udobnosti svoga doma, pazeći na socijalnu distancu i to preko videopoziva. </p><p>Čim je snimanje bilo odgođeno, svi su počeli paničariti jer im je ionako trebalo dugo da se dogovore i da snimanje 'uguraju' u svoj raspored. </p><p>- Bilo ih je strah da sada svih neće moći okupiti godine ili čak i više. Courteney je automatski dogovorila sastanak preko videopoziva i svi su se uključili i tako razmjenjuju ideje. Sve pokažu producentima i onda raspravljaju i čavrljaju barem dva sata - rekao je izvor. </p><p>Povratak u stare uloge glavnim će glumcima podebljati novčanik. Iako se na početku govorilo kako bi glumci trebali dobiti honorar u iznosu od oko 17 milijuna kuna, navodno će za tu jednu epizodu dobiti gotovo 20 milijuna kuna. Bit će to njihovo prvo okupljanje na malim ekranima od završetka snimanja serije 2004. godine.</p>