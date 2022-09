Prije više od 20 godina snimili su duet koji i danas znaju baš svi, a sada najavljuju novi hit

Anđela Zelić, djevojačkog prezimena Kolar, sa samo 17 godina otpjevala je duet s Draženom Zečićem. Iako više ne živi u Hrvatskoj, s poznatim pjevačem sada je najavila novu zajedničku pjesmu. Za Večernji list otkrila je detalje o trećem duetu, ali i o svom odnosu sa Zečićem.

Pjevačica je najprije istaknula kako je treća suradnja s Draženom zapravo već ostvarena. On joj je bio gost na božićnom CD-u u pjesmi 'U se vrime godišta', no to je prošlo manje zapaženo.

- Što se tiče našeg trećeg dueta pod većim svjetlima reflektora, da, vrlo je izgledno da ćemo realizirati trilogiju - najavila je zatim i dodala:

- Dražen je napisao prekrasnu pjesmu, snimit ćemo je, još ne znam kada, ne žuri nam se. Jedino što je sigurno jest da ćete se oduševiti i glazbom i tekstom. Bit će to nešto sasvim drukčije od do sada viđenoga.

Anđela se sa Zečićem, kaže, redovno čuje. Baš prošli tjedan nazdravili su povodom njegove uloge djeda. Njihovu najčešći razgovori su o djeci, obitelji, ali i prepričavanje dogodovština iz prošlosti.

- Uvijek imamo tema za razgovor. Cijenim Draženom savjet. Jedan je od rijetkih glazbenika koji su omiljeni kod publike, a nikad se nije pojavio skandal vezan za njegovo ime. Pošteno radi, iskren je i na kraju to je što je najvažnije - zaključuje glazbenica.

