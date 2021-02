U subotu 13. veljače na Prvom programu Hrvatske televizije (HRT-HTV1) u 20.10h HRT uživo prenosi izbor hrvatske pjesme za Pjesmu Eurovizije – Dora 2021.

Dora se održava 22. put, a treći put zaredom je u dvorani Marino Cvetković u Opatiji. Ovaj put bez publike, pod strogim epidemiološkim mjerama, ali uz želju i trud da bude spektakularno baš kao što ovakav događaj i zaslužuje.

Stručni ocjenjivački sud odabrao je 14 finalista koji će premijerno izvesti svoje pjesme i svojim izvedbama pokušati osvojiti i žiri i publiku. Tročlani ocjenjivački sudovi nalaze se u HRT-ovim centrima (Pula, Čakovec i Varaždin, Split, Dubrovnik, Osijek, Šibenik i Knin, Zadar, Rijeka), u HRT-ovu Dopisništvu Vukovar i u Zagrebu, a publika glasuje telefonski.

Voditeljice ovogodišnje Dore su Daniela Trbović (57), Barbara Kolar (50), Jelena Lešić (33) i Doris Pinčić (32). Scenarij potpisuje Alen Đurica, redatelj je Ivan Miladinov, a urednica Uršula Tolj (47).

U nastavku donosimo redoslijed nastupa izvođača te popis autora pjesama:

1. NINA KRALJIĆ (ALKONOST OF BALKAN) – Rijeka (H. Librenjak – Miki Solus / N. Kraljić)

2. ERIC - Reci mi (E. Vidović)

3. ELLA OREŠKOVIĆ - Come This Way (S. Reljić Simba – E. Orešković)

4. BERNARDA – Colors (B. Georgiev Milanov / B. Brunović)

5. SANDI CENOV – Kriv (S. Reljić Simba – Fayo)

6. ToMa - Ocean of Love (A. Pupavac / A. Bjorkman / K. Persson / T. Marić – A. Pupavac)

7. FILIP RUDAN – Blind (F. Rudan / A. Franić / H. Domazet – F. Rudan / A. Franić)

8. BETA SUDAR - Ma zamisli (P. Martinjak)

9. CAMBI – Zaljubljen (M. Mirković)

10. ASHLEY COLBURN I BOJAN JAMBROŠIĆ - Share the Love (I. Škunca – A. Colburn / I. Škunca)

11. BRIGITA VUCO - Noći pijane (B. Vuco)

12. MIA NEGOVETIĆ - She's Like a Dream (M. Negovetić / L. Deb / D. Jamm / D. Kertes)

13. ALBINA - Tick-Tock(B. Mihaljević – M. Cinnamon / T. Buklijaš Bakić)

14. TONY CETINSKI I KIKI RAHIMOVSKI - Zapjevaj, sloboda je! (K. Rahimovski)

Osim na HTV1, Doru možete pratiti uživo i na Drugom programu Hrvatskoga radija (HRT-HR2), na platformi HRTi, kao i na portalu www.hrt.hr.